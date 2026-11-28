Зимата вилнее с пълна сила. Снегът трупа, ситуацията в проходите е драматична. НИМХ обяви червен код за опасно време в 6 области и оранжев - в останалата част на страната.

Системата за ранно предупреждение BG-ALERT беше задействана на територията на община Царево заради очакваното рязко влошаване на времето. Властите предупредиха жителите и гостите на района да стоят далеч от крайбрежните зони, алеите и откритите пространства, както и от дървета заради опасността от бурен вятър и силно морско вълнение.

Към момента обстановката в общината е спокойна, но прогнозите за нощта срещу неделя са тревожни. Очаква се вятърът да се усили, а морето да стане изключително бурно. По данни на метеоролозите височината на вълните може да достигне 3,7 метра край Царево, 4 метра край Ахтопол и 4,3 до 5 метра край Синеморец.

Снимка: БНТ

От общинската администрация предупреждават и за възможни заледявания по пътищата в районите на селата Българи, Кости, Бродилово и Фазаново. Призивът към хората е да не подценяват предупрежденията и да избягват ненужните пътувания.

Шипка потъна в сняг, ураганен вятър застрашава шофьорите

Истинска зимна блокада заплашва и прохода "Шипка". Обилен снеговалеж затрупва района, а десетки снегопочистващи машини непрекъснато обработват пътното платно. Към момента няма данни за закъсали автомобили, но условията за движение бързо се влошават.

Снимка: БНТ

Особено опасен е силният, на места ураганен вятър, който духа както в прохода, така и в района на град Шипка. Поривите му намаляват значително видимостта и създават реален риск от верижни катастрофи и излизане на автомобили извън пътя.

От полицията и Агенция "Пътна инфраструктура" призовават водачите да не предприемат пътувания, освен ако не са крайно наложителни. Автомобилите трябва да бъдат напълно оборудвани за зимни условия, а шофьорите да се движат с ниска скорост и достатъчна дистанция.

Очаква се снеговалежът да продължи през цялата нощ и в неделя. Със застудяването температурите в района ще паднат до изключително ниски стойности, като прогнозите за следващите дни са за температури под минус 15 градуса. Това създава предпоставки за сериозни заледявания, включително по завоите, мостовете и сенчестите участъци.

Мъгла като мляко на летище София

Докато снегът затруднява движението по пътищата, гъста мъгла обгърна и летище София. Видимостта на аеропорта е силно намалена, което създава предпоставки за затруднения при излитането и кацането на самолетите.

Снимка: Филип Петров

Пътниците трябва да следят информацията на авиокомпаниите и летището за евентуални промени в разписанията. При подобни метеорологични условия полетите могат да бъдат забавени или пренасочени, ако видимостта падне под необходимите за безопасна експлоатация стойности.

Така зимата поставя на изпитание не само пътната инфраструктура, но и въздушния транспорт в страната.

Червен код за сняг, идват виелици и преспи

Червен код за опасно време беше обявен в шест области - Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Габрово и Софийска област. В останалите 22 области е в сила оранжев код.

В Северна България и високите западни полета дъждът преминава в сняг, като на места вече се образува снежна покривка. Най-сериозни количества се очакват в Предбалкана, където тя може да надхвърли 30 сантиметра.

Силният североизточен вятър допълнително усложнява обстановката. По планинските проходи се очакват виелици и навявания, които могат да направят пътуването опасно. В Източна България поривите на вятъра достигат до 115 км/ч.

Снимка: БНТ

В Южна България валежите също са значителни, но през деня преобладава дъждът. Със застудяването обаче и там се очаква преминаване към сняг.

По Черноморието освен силния вятър опасност представлява и морското вълнение. Вълните извън заливите могат да достигнат 5 бала.

Заради очакваните снеговалежи и натрупвания Агенция "Пътна инфраструктура" е в готовност да въвежда временни ограничения на движението. При снежна покривка над 15 сантиметра може да се спира преминаването на автомобили, за да бъдат почистени и обработени пътищата.

Утре снегът превзема и Южна България

В неделя, 29 ноември, застудяването продължава, а снеговалежите ще обхванат и по-голямата част от Южна България. Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология през нощта дъждът ще преминава в сняг в южните райони.

Най-обилни ще бъдат валежите в Предбалкана и планинските райони, където снежната покривка ще продължи да нараства. В планините ще има силен източен вятър, виелици и навявания, а видимостта ще бъде силно намалена.

В София се очаква снеговалеж и температури между минус 4 и минус 2 градуса. Във Враца прогнозата е за минус 4 до минус 3 градуса, а в Софийска област - между минус 6 и минус 4 градуса.

По Черноморието вълнението ще остане силно - 4-5 бала. Вятърът ще продължи да създава опасни условия по крайбрежието.

Студът няма да си отиде и с началото на новата седмица. В понеделник и вторник минималните температури ще продължат да се понижават, като на отделни места във вторник могат да достигнат минус 13 - минус 15 градуса. Дневните стойности също ще останат под нулата.

България посреща последните дни на ноември с истинска зимна обстановка - сняг, виелици, поледици и бурно море. Властите призовават шофьорите да пътуват само при необходимост, а хората по Черноморието да спазват стриктно предупрежденията за безопасност.