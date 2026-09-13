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Истанбул под снежна блокада

Истанбул под снежна блокада

Истанбул под снежна блокада след обилен снеговалеж в Турция, придружен със силни ветрове. Общо 246 вътрешни и международни полета отмениха турските...

18 януари | 9:59
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