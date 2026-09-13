Спасиха 9 души, сред които и дете от снежна блокада в Търновско
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" във Велико Търново проведе спешна операция и успяха да спасят девет души, сред които...
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Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" във Велико Търново проведе спешна операция и успяха да спасят девет души, сред които...
Истанбул под снежна блокада след обилен снеговалеж в Турция, придружен със силни ветрове. Общо 246 вътрешни и международни полета отмениха турските...
Обилен снеговалеж блокира турската столица Истанбул. В някои части на града снежната покривка достигна 30 см. Националният превозвач "Turkish Airline...