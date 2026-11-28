Сериозно изпитание очаква България през следващите дни. Снежна покривка до половин метър, силен вятър, виелици и рязко понижение на температурите ще променят обстановката в страната още през този уикенд. В началото на декември на места в Западна България термометрите ще показват до минус 14 градуса.

За усложняването на метеорологичната обстановка предупреди пред bTV синоптикът от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) Анастасия Стойчева.

Междувременно Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) е създала готовност за временно спиране на движението на тежкотоварни и лекотоварни автомобили, а при необходимост – и на леки коли, още след 14:00 часа днес, 28 ноември.

Ограниченията могат да бъдат въведени при натрупване на снежна покривка над 15 сантиметра.

До половин метър сняг в Предбалкана

Най-сериозни снеговалежи се очакват в Западния и Централния Предбалкан, както и в районите на планинските проходи. Снежната покривка на места ще надхвърли 30 сантиметра, а в отделни райони може да достигне 40–50 сантиметра.

„Очаква ни типична зимна обстановка. Снегът ще надхвърли 30 сантиметра, някъде ще достигне 50 сантиметра. Вятърът ще създаде условия за навявания и преспи, което допълнително ще усложни обстановката, особено през нощта срещу неделя и в неделя сутринта“, обясни Стойчева.

По думите ѝ валежите ще бъдат продължителни заради бавното придвижване на циклона през Балканите. Съчетанието на влажен и топъл въздух от юг със студен въздух от североизток ще създаде условия за значителни снеговалежи.

Първоначално снегът ще бъде мокър и тежък, което създава опасност от заледявания не само по пътните настилки, но и по дърветата, кабелите и електропреносната мрежа.

АПИ с готовност да спира движението

Решенията за временно ограничаване на движението ще се вземат от областните пътни управления и Националния координационен център в зависимост от конкретната обстановка.

Целта е да се осигури възможност за почистване и обработка на пътните настилки, както и да се предотвратят инциденти.

Пътните служби следят развитието на метеорологичната обстановка, като особено внимание ще бъде отделено на високопланинските райони и проходите, където има опасност от заледявания и навявания.

С приоритет ще се обработват автомагистралите и най-натоварените участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа.

Властите призовават шофьорите да пътуват с автомобили, подготвени за зимни условия, и да следят информацията за въведените ограничения.

Самата Анастасия Стойчева препоръча на хората да отложат пътуванията си, ако те не са спешни.

„Обстановката съвсем няма да е безобидна. Навън вали дъжд, още няма сняг, но той бързо ще дойде. Тези два дни картината в България ще се промени и ще бъде доста зимно“, подчерта тя.

Опасност от наводнения в Южна България

Докато в Северна България и по високите западни полета дъждът бързо ще преминава в сняг, в южните и югоизточните райони на страната се очакват значителни количества дъжд.

Синоптикът предупреди и за възможни наводнения в районите с най-интензивни валежи.

В Южна и Югоизточна България дъждът ще продължи и в понеделник, преди със застудяването да премине в сняг.

НИМХ издаде предупреждения от червен и оранжев код за опасно време в страната.

София посреща снега със 170 снегорина

В столицата са осигурени 170 снегорина за зимното почистване, съобщиха още в началото на седмицата заместник-кметът по екология Николай Неделков и директорът на Столичния инспекторат Павлин Коджахристов.

Подготвени са и над 23 000 тона специализирани смеси за обработка на замръзнали и заледени участъци.

Идват ледени дни с температури до минус 14 градуса

След обилните снеговалежи България ще бъде обхваната от сериозен студ.

В неделя ще бъдат отчетени последните сравнително по-високи минимални температури. След това, с разкъсването на облачността и отслабването на вятъра, в много райони термометрите ще показват до минус 10 градуса, а в отделни котловини и полета в Западна България – между минус 12 и минус 14 градуса.

На места дори максималните дневни температури няма да надхвърлят нулата. Така страната ще навлезе в период на т.нар. ледени дни, при които температурите остават отрицателни през цялото денонощие.

„Това, което ни предстои, са 24-часови отрицателни температури. Снежната покривка ще се задържи, особено в Северна България, където ще бъде по-дебела“, обясни синоптикът.

По думите ѝ подобни резки застудявания не са необичайни за България. Такива нахлувания на студен въздух се наблюдават средно веднъж на пет до седем години.

През периода от 30 ноември до 7 декември температурите се очаква да бъдат с повече от 5 градуса под климатичните норми.

Студеното време ще се задържи и през следващата седмица, макар и с по-малко отклонение от обичайните за сезона температури.

Ще имаме ли бяла Коледа?

Въпреки ранното настъпване на зимата дългосрочните прогнози засега не дават сериозни основания да очакваме снежна Коледа.

След 15 декември се очертава по-сух период с малко по-високи температури.

Анастасия Стойчева обаче уточни, че настоящата сложна зимна обстановка може да промени прогнозните модели за времето в края на месеца.

Добри новини има за любителите на зимните спортове. Очакваните снеговалежи и ниските температури ще създадат благоприятни условия за началото на ски сезона. Освен естествената снежна покривка планинските курорти ще разполагат и с подходящи условия за производство на изкуствен сняг.

Актуална информация за състоянието на републиканската пътна мрежа може да бъде получена на денонощния телефон на АПИ – 0700 130 20.