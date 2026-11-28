Сериозното застудяване и очакваните обилни снеговалежи могат да доведат до временни ограничения на движението по пътищата в страната още след 14:00 часа днес, 28 ноември.
От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) съобщиха, че при натрупване на снежна покривка над 15 сантиметра е възможно временно да бъде спряно движението на тежкотоварни и лекотоварни автомобили, а при необходимост – и на леки коли.
Решенията за въвеждане на ограничения ще се вземат от областните пътни управления и Националния координационен център в зависимост от конкретната обстановка.
Целта е да се осигури възможност за почистване и обработка на пътните настилки, както и да се предотвратят инциденти при усложнените зимни условия.
Пътните служби следят развитието на метеорологичната обстановка, като особено внимание ще бъде отделено на високопланинските райони и проходите, където има опасност от заледявания и образуване на преспи.
С приоритет ще се обработват автомагистралите и най-натоварените участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа.
Червен код за опасно време в седем области
Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви най-високата степен на предупреждение за значителни валежи в седем области на страната – Видин, Враца, Ловеч, Монтана, София-област, Велико Търново и Габрово.
За всички останали области е в сила оранжев код.
Според прогнозата в Северна България и по високите западни полета дъждът бързо ще премине в сняг и ще се образува снежна покривка. Силният североизточен вятър ще създаде условия за виелици и навявания, които могат да затруднят придвижването.
В останалата част от страната ще продължи да вали дъжд, като в южните райони количествата ще бъдат значителни.
София посреща снега със 170 снегорина
В столицата са осигурени 170 снегорина за зимното почистване. Това съобщиха още в началото на седмицата заместник-кметът по екология Николай Неделков и директорът на Столичния инспекторат Павлин Коджахристов.
Подготвени са и над 23 000 тона специализирани смеси за обработка на замръзнали и заледени участъци.
Властите призовават шофьорите да бъдат особено внимателни, да съобразяват скоростта си с пътните условия и да следят актуалната информация за движението, особено ако им предстои пътуване през планинските райони и проходите.