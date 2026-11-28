Сериозното застудяване и очакваните обилни снеговалежи могат да доведат до временни ограничения на движението по пътищата в страната още след 14:00 часа днес, 28 ноември.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) съобщиха, че при натрупване на снежна покривка над 15 сантиметра е възможно временно да бъде спряно движението на тежкотоварни и лекотоварни автомобили, а при необходимост – и на леки коли.

Решенията за въвеждане на ограничения ще се вземат от областните пътни управления и Националния координационен център в зависимост от конкретната обстановка.

Целта е да се осигури възможност за почистване и обработка на пътните настилки, както и да се предотвратят инциденти при усложнените зимни условия.

Пътните служби следят развитието на метеорологичната обстановка, като особено внимание ще бъде отделено на високопланинските райони и проходите, където има опасност от заледявания и образуване на преспи.

С приоритет ще се обработват автомагистралите и най-натоварените участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа.

Червен код за опасно време в седем области

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви най-високата степен на предупреждение за значителни валежи в седем области на страната – Видин, Враца, Ловеч, Монтана, София-област, Велико Търново и Габрово.

За всички останали области е в сила оранжев код.

Според прогнозата в Северна България и по високите западни полета дъждът бързо ще премине в сняг и ще се образува снежна покривка. Силният североизточен вятър ще създаде условия за виелици и навявания, които могат да затруднят придвижването.

В останалата част от страната ще продължи да вали дъжд, като в южните райони количествата ще бъдат значителни.

София посреща снега със 170 снегорина

В столицата са осигурени 170 снегорина за зимното почистване. Това съобщиха още в началото на седмицата заместник-кметът по екология Николай Неделков и директорът на Столичния инспекторат Павлин Коджахристов.

Подготвени са и над 23 000 тона специализирани смеси за обработка на замръзнали и заледени участъци.

Властите призовават шофьорите да бъдат особено внимателни, да съобразяват скоростта си с пътните условия и да следят актуалната информация за движението, особено ако им предстои пътуване през планинските райони и проходите.