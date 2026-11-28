Последният уикенд на ноември ще ни донесе истинска зимна обстановка. Мощно нахлуване на студен въздух, обилни валежи, снеговалежи и силен североизточен вятър ще променят рязко времето в страната, предупреждават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

За части от Северозападна и Западна България, както и за районите на Ловеч и Габрово, е обявен червен код – най-високата степен на предупреждение за опасно време.

В събота ще бъде облачно и ветровито. В Северна България и по високите западни полета дъждът бързо ще премине в сняг и ще започне да се образува снежна покривка. Силният вятър ще създаде условия за виелици и навявания.

В останалата част от страната ще продължи да вали дъжд, като в южните райони количествата ще бъдат значителни.

Температурите ще бъдат предимно между 3 и 8 градуса, но през деня бързо ще се понижават.

Бурен вятър и виелици в планините

В планините времето ще бъде облачно, с валежи предимно от сняг. Ще духа силен, на моменти бурен североизточен вятър. Очакват се виелици и навявания, които могат да затруднят придвижването.

Максималната температура на 1200 метра надморска височина ще бъде около 2 градуса, а на 2000 метра – около 1 градус.

Условията няма да бъдат благоприятни за планински туризъм.

Бурно море и обилни валежи по Черноморието

По Черноморието също ще преобладава облачно време с валежи от дъжд, които по южното крайбрежие ще бъдат значителни.

Ще духа умерен до силен североизточен вятър. Температурите ще бъдат между 10 и 12 градуса, но следобед ще започнат да се понижават.

Температурата на морската вода е между 10 и 13 градуса, а вълнението ще се усили до 4–5 бала.

В неделя снегът обхваща и Южна България

През нощта срещу неделя валежите ще продължат, като и в по-голямата част от Южна България дъждът ще премине в сняг.

Особено интензивни ще бъдат снеговалежите в Предбалкана и планинските райони, където ще се натрупа значителна снежна покривка.

През деня ще продължи да вали сняг, по-обилно в Рило-Родопската област. От север валежите постепенно ще отслабват, а следобед в Дунавската равнина ще спират.

В Добруджа и по планинските проходи ще има условия за снежни виелици и образуване на преспи.

Минималните температури ще бъдат между минус 6 и минус 1 градус. Максималните в Северна България и Софийско ще останат отрицателни – между минус 4 и минус 2 градуса. В Горнотракийската низина, по долината на Струма и по Черноморието ще бъдат между 0 и 3 градуса.