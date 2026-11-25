След кратко затопляне температурите рязко ще тръгнат надолу, дъждът ще премине в сняг, а в редица райони има риск от поледици и обледявания. Зимата напомня за себе си още в края на ноември. Най-сериозната промяна се очаква през почивните дни, когато студен въздух от североизток ще обхване страната и ще създаде условия за образуване на снежна покривка.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) преди нахлуването на студа България ще премине през няколко дни с валежи от дъжд и постепенно повишение на температурите. Преходът към зимно време обаче ще бъде рязък, а опасността от заледени пътища ще изисква особено внимание от шофьорите.

Студено утро, но без валежи

Днешният ден започва със зимни температури. Минималните стойности ще бъдат между минус 5 и 0 градуса, по Черноморието - до 3-4 градуса, а в София термометрите ще показват около минус 5 градуса.

През деня от запад ще се увеличава високата и средната облачност, но валежи не се очакват. Вятърът постепенно ще отслабва и ще стихва. Максималните температури ще достигнат между 6 и 11 градуса, в столицата - около 6 градуса.

По Черноморието ще остане предимно слънчево, със слаб югозападен вятър и температури до 9-11 градуса. Морската вода е между 12 и 15 градуса, а вълнението ще бъде 2-3 бала.

В планините облачността ще се увеличава следобед. На 1200 метра максималната температура ще бъде около нулата, а на 2000 метра - около минус 4 градуса.

Поледици още в четвъртък

В четвъртък югозападният вятър ще донесе временно затопляне. Минималните температури ще бъдат предимно между минус 3 и 2 градуса, а максималните - между 6 и 11 градуса, с малко по-високи стойности в крайните югозападни и югоизточните райони.

Още през нощта обаче от северозапад ще започнат валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат северозападната половина от страната.

Особено внимание ще е необходимо рано сутринта. В северозападните райони и по долините на Струма и Места са възможни поледици. При отрицателни температури дъждът може да замръзва върху пътната настилка, което създава опасност дори когато шосето изглежда само мокро.

Петък носи обилни валежи

В петък облаците ще обхванат страната, а дъждът ще бъде широко разпространен. Най-съществени количества се очакват в Северозападна България.

Температурите ще се повишат още малко, но това затопляне ще бъде краткотрайно. Промяната ще настъпи през почивните дни, когато от североизток ще нахлуе студен въздух и ще преобрази времето.

Събота: сняг, поледици и рязък обрат на времето

Събота ще бъде денят, в който зимата ще покаже истинското си лице. С умерен, временно силен североизточен вятър над страната ще нахлува студен въздух. Валежите ще обхванат много райони, а с понижението на температурите дъждът ще започне да преминава в сняг.

Първите по-сериозни снеговалежи се очакват в Северна България и по високите полета на Западна България. В Североизточна България и Източния Предбалкан ще има повишена вероятност за поледици и обледявания. Именно там комбинацията от валежи и промяна на температурите може да създаде особено опасни условия.

НИМХ предупреждава и за значителни по количество валежи. Температурите ще имат необичаен обратен денонощен ход - вместо да се повишават през деня, ще падат. Най-високите стойности ще бъдат между 2 и 7 градуса на места в Западна България и 10-12 градуса в югоизточните райони.

Неделя носи сняг и отрицателни температури

В неделя застудяването ще продължи. Снегът ще обхване и по-голямата част от Горнотракийската низина, долината на Струма и Черноморието. На много места дъждът ще премине в сняг и ще започне да се образува снежна покривка.

Минималните температури в голяма част от страната ще бъдат отрицателни. В районите със снежна покривка и дневните стойности ще останат под нулата.

Валежите постепенно ще отслабнат и до вечерта в неделя се очаква да спрат. Така последният ноемврийски уикенд ще донесе съществена промяна - от дъждовно и сравнително меко време към зимна обстановка със сняг, вятър и заледявания.

Идва студен декември с температури под минус 10°

В началото на следващата седмица облачността ще се разкъсва и намалява, но в низините и котловините ще се задържат ниски облаци. Времето ще остане студено и ветровито.

Дневните температури ще бъдат предимно между минус 5 и 0 градуса. Особено студено се очаква да бъде във вторник. В котловините на Западна България вятърът ще стихне, а натрупаната снежна покривка в Северна България ще създаде условия за силно изстиване през нощта.

НИМХ допуска минималните температури в отделни райони да паднат около и под минус 10 градуса. Това означава, че първите дни на декември могат да започнат с истински зимни утрини, скреж и сериозен студ.

Шофьорите да внимават за невидимия лед

Най-голямото изпитание при подобна промяна на времето са поледиците. Особено опасен е т.нар. черен лед - тънък, почти прозрачен слой замръзнала вода върху асфалта, който трудно се забелязва от шофьорите.

Рискът е по-висок рано сутрин, по мостове, виадукти, сенчести участъци и планински пътища. При първите снеговалежи и рязкото понижение на температурите е важно водачите да съобразят скоростта с настилката и да оставят по-голяма дистанция.

Зимата няма да дойде с един-единствен снеговалеж. Тя ще се настани постепенно, но с рязък температурен обрат - първо с поледици, после със сняг и накрая с минусови температури, които ще задържат леда и снежната покривка.