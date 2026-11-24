В Сливен реагираха по интересен начин на силата на вятъра. Пориви над 100 км/ч, които накараха властите два пъти да задействат системата BG-ALERT, за част от местните жители са просто повод да сложат щипки на прането. Тази сутрин обаче градът осъмна с материални щети, а чувството за хумор на сливналии се оказа значително по-устойчиво от някои градски съоръжения.

Вчера за област Сливен беше обявен оранжев код за опасно силен вятър с прогнозирани пориви до 115 км/ч. Малко след 19 часа областният управител Михаил Кашеров задейства системата за ранно предупреждение BG-ALERT заради поривите, надхвърлящи 100 км/ч. Около 21:45 часа последва второ известие. Гражданите бяха предупредени за опасността от падащи клони и предмети, а шофьорите – призовани да намалят скоростта.

В град, в който вятърът е почти част от местната идентичност

, предупрежденията предизвикаха повече ирония, отколкото изненада. Социалните мрежи се изпълниха с шеги, спомени за далеч по-сурови зими и разсъждения как поколения сливналии са оцелявали без електронни известия за метеорологичната обстановка.

„Сливналии тепърва си слагат щипки на прането“, написа потребител в социалните мрежи.

Зад хумора обаче се открои и известно раздразнение от задействането на системата. За част от местните жители предупрежденията са излишни и създават допълнителен стрес. Други защитиха действията на областния управител, напомняйки, че познатото природно явление не е непременно безопасно.

И докато сливналии спореха при каква скорост вятърът заслужава да бъде наречен силен, самият той се зае да даде няколко практически примера.

Тази сутрин Ян Карпутлян публикува в социалните мрежи снимки на преобърнати дървени къщички и разместени метални конструкции. Кадрите насочиха вниманието към избора на място за поставяне на съоръженията и начина, по който са били укрепени. В град, известен именно със силните си ветрове, подобна гледка трудно може да бъде обяснена единствено с капризите на времето.

Далеч по-малко забавни за местните жители се оказаха съобщенията за прекъсвания на електрозахранването. В социалните мрежи се появиха оплаквания от липса на ток и критики към устойчивостта на електрическата мрежа при неблагоприятни метеорологични условия. Засега няма официално потвърждение за мащаба и причините за съобщените прекъсвания. Беше отправен и призив към кмета да обяви днешния ден за неучебен.

Пораженията от бурния вятър не се ограничават до Сливен.

В съседния Ямбол част от строителното скеле на жилищния блок „Гигант“ се срути. Районът беше отцепен, а по първоначална информация няма пострадали. Според „Сливен нюз“ местни журналисти са предупредили за потенциалната опасност още пет дни преди инцидента. Инспекцията по труда се е самосезирала.

В района на Гурково пък силните пориви преобърнаха празно ремарке на товарен автомобил на Подбалканския път Сливен - Казанлък.