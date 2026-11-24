След продължителното забавяне на противогрипните ваксини и недостига им в началото на сезона се задава нов проблем - част от безплатните дози може да останат неизползвани и да бъдат бракувани. За това предупредиха общопрактикуващи лекари, които настояват Министерството на здравеопазването да разреши по-гъвкаво разпределение на препаратите. В някои кабинети ваксините може да се окажат повече от необходимото, докато в други да не достигнат. Допълнителни трудности създават кратките срокове за имунизация, особено при децата, съобщава БНТ.

Ваксините дойдоха, но времето притиска лекарите

Безплатните противогрипни ваксини вече са доставени в кабинетите на личните лекари, но закъснението е създало сериозни организационни затруднения. Много пациенти не са изчакали доставките и са се имунизирали с препарати, закупени от други държави, включително от Гърция.

"Да, вече имаме доставени ваксини, макар и със закъснение. Имаме интерес. Ние познаваме пациентските си листи и бяхме заявили количества съобразно броя на пациентите", обясни д-р Захаринка Вълканова, председател на Сдружението на пловдивските общопрактикуващи лекари.

Тя посочи, че сега медиците трябва да организират имунизациите в много кратък период, като същевременно продължават профилактичните и диспансерните прегледи, детските и женските консултации.

Децата може да останат без втора доза

Особено сериозен е проблемът с противогрипните ваксини за деца на възраст от 2 до 7 години. Според д-р Вълканова срокът на една от доставените ваксини изтича на 18 декември. Това създава затруднения при децата, които се имунизират за първи път и трябва да получат две дози.

"Ако детето дойде сега за първата доза, а срокът на ваксината изтича на 18 декември, може да не успеем да поставим втората. Това е още един проблем, който трябва да бъде решен", предупреди лекарят.

В едни кабинети има излишък, в други - недостиг

Личните лекари настояват да получат разрешение да прехвърлят неизползвани ваксини помежду си. Според предложението това може да става с приемно-предавателен протокол, така че наличните количества да достигат до практиките, в които има повече желаещи.

"Апелирахме към Министерството да ни позволи с предавателен протокол една практика да може да предостави ваксини на друга практика, ако там има недостиг", обясни д-р Вълканова.

Друго предложение е при изчерпване на определени количества ваксини за една възрастова група да може да се използват налични препарати от същия вид, предназначени за друга група, след изрично разрешение от здравното министерство.

Предлагат безплатни ваксини и за хора над 63 години

Общопрактикуващите лекари настояват и за разширяване на възрастовия обхват на безплатната имунизация. В момента програмата за възрастните е насочена към хората над 65 години, но според медиците при наличие на излишни дози може да се обхванат и по-млади пациенти.

"Например вместо ваксините да бъдат предназначени само за хора над 65 години, да можем да обхванем и хора над 63 години. Така вместо да бракуваме огромен брой ваксини, ще имаме възможност да ги използваме", заяви д-р Вълканова.

Министерството още не е разрешило преразпределението

Според председателя на сдружението до момента Министерството на здравеопазването не е разрешило нито прехвърлянето на ваксини между отделните лекарски практики, нито промяната на възрастовия обхват.

"Това беше една от темите, които много ни вълнуваха, защото голяма част от колегите няма да могат да използват всички ваксини, които са получили. Причината е, че немалка част от пациентите вече са се ваксинирали с препарати, закупени от други държави", посочи тя.

Личните лекари продължават имунизационната кампания и настояват за своевременно решение на министерството, което да им позволи да използват наличните количества ваксини преди изтичането на сроковете им.