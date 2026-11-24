Американският метеорологичен модел буквално затрупва България със сняг, докато европейските прогнози "обърнаха палачинката". Това обяви климатологът проф. Георги Рачев пред бТВ, като предупреди за сериозно застудяване през почивните дни. София може да се окаже с три последователни ледени дни, температури до минус 7 градуса и опасни заледявания по пътищата.

Американците ни засипват със сняг, европейците обърнаха палачинката

"Американският модел буквално засипва България със сняг през почивните дни, европейците обаче обърнаха палачинката с прогнозите си от днес", коментира проф. Рачев. По думите му метеорологичните модели все още се разминават в оценките си за очакваните снеговалежи, макар че прогнозите постепенно започват да се сближават.

Основният въпрос е докъде ще достигне студеният въздух от север и колко активен ще бъде средиземноморският циклон. Именно взаимодействието между студените и влажните въздушни маси ще определя количествата на валежите и районите, в които дъждът ще преминава в сняг. Не е изключено на отделни места снеговалежите да бъдат обилни.

Първо затопляне, после сериозни валежи

Преди зимния обрат предстои кратко затопляне. Още в сряда, 25 ноември, няма да бъде толкова студено, колкото днес. В четвъртък вятърът ще се обърне от северозападен към южен и югоизточен, което ще доведе до временно повишаване на температурите.

Проф. Рачев не изключи възможността в четвъртък сутринта в София отново да прехвърчат снежинки, преди да нахлуе по-топлият въздух. В петък се очакват сериозни валежи, като на отделни места количествата могат да надхвърлят 10-15 литра на квадратен метър. След това температурите отново ще тръгнат надолу.

София влиза във фризера за три дни

Най-сериозното застудяване се очаква в неделя, понеделник и вторник. Според проф. Рачев в София е възможно да има три последователни ледени дни, при които максималните температури не се повишават над нулата. Сутрин термометрите могат да показват между минус 5 и минус 7 градуса.

Климатологът припомни, че подобна обстановка не е необичайна за края на ноември. Средната дата за образуване на първата трайна снежна покривка в столицата е около 28-30 ноември. Дали сега София ще бъде покрита със сериозно количество сняг, ще зависи от развитието на атмосферните процеси през следващите дни.

Варна се радва на топлото до събота, планините се зазимяват

По Черноморието температурите ще останат сравнително високи до събота, като времето във Варна ще бъде предимно дъждовно. От неделя обаче застудяването ще достигне и морската столица, където температурите ще се приближат до нулата.

В планините зимата ще се установи по-трайно. Според проф. Рачев над 1500 метра надморска височина предстоят условия за продължително задържане на снега и отрицателни температури. Промяната ще се усети най-силно през почивните дни, когато студеният въздух ще обхване голяма част от страната.

"Караш си спокойно и хоп" - Рачев предупреди за черен лед

Климатологът отправи и особено колоритно предупреждение към шофьорите. При очакваните резки температурни промени по пътищата може да се образува така нареченият черен лед - тънък, трудно забележим слой лед, който прави настилката изключително хлъзгава.

"Ситуацията е много капризна, черен лед ще има по пътищата, караш си спокойно и хоп, затова - кротко, кротко и ще стигнеш навреме", посъветва проф. Рачев.

Той не пропусна и характерното си чувство за хумор. Наред с предупрежденията към автомобилистите климатологът се обърна и към жените с препоръката: "А дамите да помислят за козметиката".