Първата дама на Съединените щати Мелания Тръмп потвърди, че екипът ѝ работи по постигането на ново хуманитарно прекратяване на огъня между Русия и Украйна, следвайки примера на договореното в Олешки.

"Работим по въпроса", посочи първата дама в кратко изявление пред пресата по време на традиционната церемония по посрещането на коледната елха в Белия дом, предаде Ройтерс, цитирана от БНР.

По-рано този месец Доналд Тръмп изрази надежда, че прекратяването на огъня в Олешки може да послужи като основа за траен мир.