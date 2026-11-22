Русия отново поставя на масата искания, които могат да променят цялата система за сигурност в Европа, включително положението на България и останалите държави от източния фланг на НАТО. Кремъл настоява Украйна да остане извън Алианса, а западното военно присъствие в Източна Европа да бъде ограничено. Това са част от условията, които Москва отправи към Запада още през декември 2021 г., непосредствено преди началото на войната. Сега Владимир Путин използва новите преговори със САЩ, за да възроди старите си предложения, съобщава Асошиейтед прес.

Москва връща часовника към 1997 година

По време на разговорите с американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва на 12 ноември Путин е припомнил руските предложения за европейската сигурност от 2021 г. Това съобщи съветникът на руския президент Юрий Ушаков, според когото Кремъл възнамерява да допълни старите документи с нови искания.

Първоначалният руски план предвиждаше НАТО да се откаже от приемането на Украйна, Грузия и други бивши съветски републики. Москва настояваше още за ограничения върху западното военно присъствие в тези държави, както и за връщане на разполагането на съюзнически сили в Централна и Източна Европа към положението от 1997 г. Предложенията включваха също ограничения на военните учения и дейностите на бойни кораби и самолети в близост до руските граници.

Тогава западните държави отхвърлиха исканията. Близо пет години след началото на пълномащабната война Москва отново ги превръща в отправна точка за преговорите.

Какво означава това за България

България има пряко отношение към тази част от руските предложения. Страната ни стана член на НАТО на 29 март 2004 г., седем години след датата, към която Москва искаше да бъде върнато разполагането на съюзнически сили.

Още на 21 януари 2022 г. руското външно министерство изрично посочи България и Румъния сред държавите, от които Москва настоява да бъдат изтеглени сили на НАТО, припомня Ройтерс. Тогава Алиансът отхвърли това искане, а София заяви, че решенията за отбраната на страната се вземат от България в сътрудничество със съюзниците й.

Връщането към подобна формула би засегнало въпросите за присъствието на съюзнически войски, военната инфраструктура и отбранителните способности на източния фланг. Това не означава излизане на България от НАТО, а ограничения върху военното присъствие и дейностите на Алианса на нейна територия. Засега Москва не е обявила отделно ново искане, насочено конкретно към България.

Вашингтон търси сделка, Европа се опасява от капан

Според Аксиос американската администрация е предложила на Русия да представи нов проект за европейската сигурност, който да включва не само руските искания, но и насрещни мерки за намаляване на напрежението. Вашингтон настоява европейските държави да участват в обсъждането на бъдещите договорености.

Ръководителката на европейската дипломация Кая Калас обаче предупреди, че преговорите за нова система за сигурност преди прекратяването на огъня могат да се превърнат в капан, заложен от Москва.

От своя страна Джаред Къшнър заяви, че САЩ работят за гаранции за сигурността на Украйна, подобни на предвидените в НАТО, и че Доналд Тръмп иска споразумение с участието на Европа.

Москва продължава да отхвърля както членството на Украйна в Алианса, така и разполагането на западни войски на украинска територия. Анализатори, цитирани от Асошиейтед прес, допускат, че Кремъл може да използва максималистичните си искания като начална позиция за договаряне на отстъпки. Руското ръководство същевременно запазва готовност да продължи военните действия, ако преговорите не доведат до приемливо за него споразумение.