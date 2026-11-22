След продължили цяла нощ преговори на конференцията на ООН за климата СОР31 в Анталия беше представен финален проект на заключително решение. Той отново не съдържа изричен призив за отказ от въглищата, петрола и природния газ, въпреки настояването на редица държави за по-категорични ангажименти. Вместо това документът предлага ускорена електрификация и по-широко използване на технологии за улавяне на въглероден диоксид.

Текстът беше разпространен в ранните часове на неделя след като конференцията надхвърли с два дни предварително определения срок за приключване.

Компромисът, който раздели държавите

Предложението е подготвено от Турция и Австралия, които ръководят конференцията и преговорите. Според Франс прес документът не назовава изрично изкопаемите горива, чието изгаряне е основен източник на парникови емисии.

Вместо конкретен ангажимент за постепенно прекратяване на употребата им текстът препраща към договореното през 2023 г. на СОР28 в Дубай. Тогава държавите за първи път приеха формулировка за преход към отказ от изкопаемите горива в енергийните системи.

Новият документ предлага електроенергията да достигне 35% от крайното световно енергийно потребление до 2035 г. Предвижда се също разширяване на технологиите за улавяне, използване и съхранение на въглероден диоксид, които се подкрепят от големи компании в петролния и газовия сектор.

Тези предложения обаче предизвикват разногласия. Част от държавите настояват електрификацията да бъде обвързана с възобновяеми енергийни източници, а не просто с увеличаване на производството на електроенергия независимо от начина на получаването й.

Според Ройтерс турският министър на околната среда и председател на СОР31 Мурат Курум е изразил увереност, че представеният компромисен текст може да получи подкрепата на участващите страни.

Протести и напрежение около последните преговори

Любопитен момент от финалните дни на конференцията беше острото противопоставяне между държавите, настояващи за ограничаване на изкопаемите горива, и страните, чиито икономики зависят от производството на петрол и газ.

Според "Ал Джазира" първоначалният проект на Австралия е предвиждал по-бърз отказ от тези горива. След възражения на Саудитска Арабия и други големи производители формулировките за тях са били премахнати от следващата версия.

Напрежението се пренесе и извън заседателните зали. Екологични организации предупредиха, че форумът може да завърши с едно от най-слабите климатични споразумения през последните десетилетия.

В съвместно писмо до председателството около 100 граждански организации настояха преговарящите да не отстъпват от поетите по-рано ангажименти.

Особено остри бяха реакциите срещу липсата на конкретен план за намаляване на използването на петрол, въглища и природен газ. Европейският комисар по климата Вопке Хукстра предупреди, че Европейският съюз предпочита липсата на споразумение пред приемането на слаб документ.

Спор и за парите на бедните държави

Освен енергийните източници сериозни разногласия предизвика финансирането на мерките за приспособяване към климатичните промени.

Развиващите се държави настояваха богатите страни да осигурят по-голяма подкрепа за защита от наводнения, засушавания и други последици от повишаването на температурите.

В хода на преговорите от проектите отпадна конкретна цел за осигуряване на 120 милиарда долара годишно за адаптация до 2035 г. Това предизвика недоволство сред държавите, които са особено уязвими от климатичните бедствия.

Допълнително напрежение създаде и удължаването на конференцията. Форумът трябваше да приключи в петък, 20 ноември, но преговорите продължиха през събота и нощта срещу неделя.

Част от делегациите вече имаха планирани полети за завръщане, което породи опасения, че при ново забавяне може да възникнат трудности с необходимия кворум.

В ранните часове на неделя председателят на СОР31 Мурат Курум представи последния компромисен проект и насрочи заключително пленарно заседание. По последните достъпни съобщения на Ройтерс и Асошиейтед прес публикуването на документа е потвърдено, но окончателното му приемане все още не е удостоверено.