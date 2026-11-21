Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио се "справят фантастично" и са потенциални кандидати на Републиканската партия за президентската надпревара през 2028 г., предава БНР.

"Има доста хора, които биха били подходящи. Очевидно Джей Ди е вицепрезидент, Марко също е сред водещите... И двамата са много, много популярни", каза Тръмп пред Fox News. Той обаче отбеляза, че е възможно да има изненади, тъй като Републиканската партия разполага с "някои много способни хора".

Що се отнася до потенциалните кандидати на Демократическата партия, Тръмп посочи, че бившият вицепрезидент Камала Харис и конгресменът Александрия Окасио-Кортес "се справят доста добре".

Преди около седмица Си Ен Ен публикува информация, че вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обмисля сериозно възможността да не се кандидатира за президент през 2028 г.

Макар Ванс все още да не е взел окончателно решение и кандидатурата му да остава на масата, пред свои съюзници той поставя под въпрос дали в настоящия политически климат изобщо някой републиканец би могъл да спечели. В началото на месеца Републиканската партия преживя една от най-тежките загуби на междинните избори, пише Дир.бг.