Тръмп посочи най-влиятелния човек на света

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече началника на кабинета на Белия дом Стивън Милър най-влиятелния човек в света и на шега го попита дали иска да се кандидатира за президент.

Това съобщи RBC, като цитира брифинг на американският лидер в Белия дом.

"В момента в тази стая е най-влиятелният човек в света - началникът на кабинета Стивън Милър. Оказа се, че е по-добър от тези двамата," каза Тръмп, посочвайки държавния секретар Марко Рубио и вицепрезидента Дж. Д. Ванс, стоящи наблизо.

После се обърна към Милър: "Не искаш ли да се кандидатираш за президент?"

Стивън Милър е един от най-близките сътрудници на Доналд Тръмп и архитект на неговата строга имиграционна политика, кошмар за либерали и демократи. Беше с Тръмп в Китай и заедно с Марко Рубио бяха неотлъчно до американския президент.

Преди това е бил заместник-началник на кабинета на Белия дом и съветник по националната сигурност, а също така е играл ключова роля в организирането на масови депортации на незаконни имигранти.

На 6 ноември президентът на САЩ го назначи Милър за началник на кабинета в Белия дом, заменяйки Сюзи Уайлс, която премина в политическия отдел.

Пренарежданията се случиха само дни след междинните избори, на които демократите спечелиха мнозинство и в двете камари на Конгреса. Обяснявайки решението си, Тръмп каза, че иска промяна и отбеляза, че Милър е с него "от самото начало" и "познава добре политиката." "Исках промяна. Понякога трябва да промениш нещо в живота," добави той.

Axios, позовавайки се на източници, написа, че на новата си позиция Милър възнамерява да възвърне подкрепата на млади мъже и представители на етнически малцинства, които помогнаха на Тръмп да спечели изборите през 2024 г., но преминаха на страната на демократите на междинните избори.

Според изданието, за да възстанови подкрепата за тези групи, Милър планира да говори по-активно за мерките на администрацията, насочени към справяне с икономическите проблеми.

По-специално, той възнамерява да се съсредоточи върху понижаването на цените на лекарствата и борбата с измамите в държавните агенции. Освен това, сред приоритетите му са намаляване на федералната бюрокрация и реформа на системата за разрешителни.

В същото време Блумбърг отбеляза, че Милър, известен като поддръжник на строги имиграционни политики, едва ли ще търси компромиси с новия Конгрес. Демократите, от своя страна, обещаха да разследват ролята му в прилагането на имиграционната политика на администрацията.

Междувременно The Washington Post написа, че Милър вече е започнал преструктуриране на персонала на Белия дом.

В два меморандума той обяви преразпределението на правомощията, като даде на министерствата по-голяма автономия в публичните комуникации.

Друг документ забранява на служителите да се срещат с регистрирани лобисти без разрешение от правния офис на Белия дом.