48 часа лудост! Дейна Уайт разказа как едва не стана говорител на Тръмп

Президентът на най-голямата ММА организация UFC Дейна Уайт проговори за преживяванията си в Белия дом, след като американският президент Доналд Тръмп публично го призова да стане негов прессекретар.

В откровен разговор с Лара Тръмп в предаването „My View with Lara Trump“ по Fox News Уайт описа случилото се през изминалата седмица като „много уникално и лудо преживяване“, продължило 48 часа.

От Лондон до трибуната на Белия дом

Всичко започна през миналия уикенд, когато Доналд Тръмп хвърли информационна бомба в социалната си мрежа Truth Social с призива: „Дейна, моля те, приеми работата!“.

По това време шефът на UFC бил в Лондон за пресконференция, но веднага стегнал багажа и отлетял за Вашингтон.

Оказа се обаче, че самият Уайт изобщо не е очаквал да бъде хвърлен директно в дълбокото пред журналистите.

Пред Лара Тръмп той разкри какво се е случило в момента, в който автомобилът му влизал в двора на президентската резиденция:

„Буквално в момента, в който минавах през портите на Белия дом, неговият асистент ми се обади и каза: „Хей, ще те заведем директно долу в залата за пресконференции, той те иска вътре“. Аз си казах: „Какво?! Това е лудост!“

Неочакваният брифинг и отказът пред камерите

Уайт призна, че е бил истински шокиран, когато се озовал на трибуната и репортерите започнали да го обстрелват с въпроси.

В края на същия брифинг Тръмп го попита директно пред всички дали иска да поеме поста прессекретар, или предпочита да остане „в това нелепо UFC“.

Макар на живо да отговори учтиво: „Благодаря за предложението, сър. Не искам да бъда в политиката“, пред Лара Тръмп бизнесменът уточни с усмивка: „Аз не казвам „не“ на президента за нищо“.

По-късно самият Доналд Тръмп обясни с типичното си чувство за хумор защо е избрал именно своя дългогодишен приятел:

„Имахме много лош ден с пресата. Не знам защо, но се сетих за неговото име. Казах пред група репортери, че ще взема Дейна Уайт за нов прессекретар, и това беше. Донякъде се шегувах“.

Страхува ли се Уайт от отмъщението на демократите?

По време на разговора Лара Тръмп засегна и горещата политическа тема в САЩ - заканите на някои демократи, че след победата си на междинните избори и поемането на контрола над Конгреса през януари ще подгонят близките съюзници и компаниите, работили с президента.

Дейна Уайт, който през лятото организира мащабно UFC събитие пред самия Белия дом, заяви категорично, че не се притеснява:

„Очаквахме подобно нещо, но не съм притеснен. Ако не си направил нищо незаконно или нередно, не виждам защо трябва да се страхуваш. Никога в политическия свят не съм вършил нещо незаконно, заради което някой да ме преследва, нито имаме нещо за криене“, каза Уайт.