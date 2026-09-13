Тръмп отпразнува 80-ия си рожден ден с бойци в клетка и новина за мир с Иран
Над 4000 зрители бяха поканени на временната арена
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Над 4000 зрители бяха поканени на временната арена
Арената разполага с 4500 места за зрители, но интересът към събитието е значително по-голям
Грозни се поклони пред новия световен шампион – Хамзат Чимаев
Цената е 1800 долара, Шанхай чупи рекорди
MAX Sport ще предава всички UFC Fight Nights, всички бойни галавечери, и още любопитно съдържание
Какво се случи в Испания
На 15 май ще има битка за овакантения от Нурмагомедов шампионски пояс
Галавечерта ще се проведе в Абу Даби и ще се излъчи пряко в неделя сутрин от 05:00 часа
MAX sport 2 ще излъча боя на ирландеца срещу Дъстин Поарие в неделя сутрин
Битка за титлата в категория муха и завръщането на Тони Фъргюсън в октагона са главните събития на UFC 256 по MAX Sport 2
Дагестанецът защити титлата си в UFC
Това беше най-дългата пауза в живота ми, заяви победителят
Реших да прекратя с битките, написа Макгрегър
Боят е утре сутрин в 4,00
Овърийм постигна 24-и нокаут
Президентът поздрави босът на UFC за битките във Флорида
Соуса от Бразилия отпада за галата на 10 май в Джаксънвил
Канят по списък участниците
Имах много тежка битка, не съм очаквал
Срещата Фъргюсън - Гейджи ще се проведе на 18 април