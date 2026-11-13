Вече официално. Дъщерята на Путин роди от Зеленски

Екатерина Тихонова, по-малката от двете официално известни дъщери на руския президент Владимир Путин, е родила син от известния балетмайстор Игор Зеленски. Информацията става ясна след анализ на изтекли данни от руските регистри за гражданско състояние (ЗАГС), проучени от разследващи журналисти.

Според наличните документи момчето, кръстено Адриан Игоревич Тихонов, е родено в Москва. Първичното удостоверение е издадено от Централната клинична болница към Администрацията на президента на Руската федерация, но официалното свидетелство за раждане е оформено с близо 11 месеца закъснение, като причините за този период не се съобщават.

Новороденото носи фамилията на майката, въпреки че за негов баща се посочва Зеленски. След съпоставка в няколко бази данни с изтекли записи, журналистите не са открили следи от манипулация на документите.

Разследването посочва още, че двамата вече имат една дъщеря – Елза, родена през декември 2017 година, която първоначално е получила фамилията и бащиното име на предполагаемия баща.

Тихонова сключи брак с предприемача Кирил Шамалов през 2013 г., но около 2017 г. започна връзка със Зеленски, който по онова време ръководеше Баварския държавен балет в Мюнхен.

До момента няма официално становище от засегнатите страни относно информацията за раждането на детето, отбеляза израелската медия мигнюз.