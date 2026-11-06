Путин даде рамо на Тръмп. Зеленски отвърна с най-големия кошмар на Кремъл

Ако за българите кой контролира Сената и Камарата на представителите във Вашингтон са далечна абстракция, то въпросът дали този нов баланс на силите в САЩ ще завърже или развърже възела на войната в Украйна, е далеч по-съдбоносен.

Част от отговора се чака на срещата Вашингтон – Москва – Киев в Абу Даби идната седмица, но още днес стана ясно, че всяка от страните започна да играе ва банк, притисната от времето и новите реалности в САЩ.

Тръмп: Ранен и настървен

Загубата на пълния вътрешнополитически комфорт в Америка не отслаби Доналд Тръмп – тя го настърви. Сигналът, който той излъчва към света в момента, е повече от ясен - независимо от новата конфигурацията в САЩ, в голямата геополитическа игра, картите раздава той.

Неговото кредо за дипломацията - задкулисно, но мащабно, вече работи на пълни обороти. Приемът на Мелания вчера, изказванията му за „очакваната красива сделка“ днес, са недвусмислени. Крайната му цел е много по-голяма от Украйна.

Всичко онова, което ще се договаря в ОАЕ, ще е увертюра към истинския разговор, който ще се води в Пекин между Тримата големи -САЩ, Русия и Китай по-късно този месец.

Ходът на Путин: Рамо за Тръмп, изолация за Зеленски

Руският президент Владимир Путин разчете перфектно този момент. Свиквайки извънредно Съвета за сигурност и канейки на него изненадващо шестчленния съвет от преговарящи от името на Русия в Абу Даби, той направи знаково изявление в подкрепа на Тръмп.

Москва дава мощно дипломатическо рамо на застрашения у дома Тръмп, показвайки на целия свят, че Русия ще преговаря единствено и само с него.

Заедно с подкрепата за Тръмп той даде и категоричен знак за Зеленски – пълното му изолиране.

Изпращайки в Абу Даби Владимир Медински, политик с крайно твърда линия и най-неприемлив за Киев, руският президент предварително смачка преговорите на нивото на работна група, обявявайки негласно, че Зеленски не е равностоен субект, а съдбата на Украйна ще се решава на друго ниво.

Ответният удар на Киев: Ястребът Буданов

Зеленски отвърна на удара с не по-малко ясен ход. Начело на украинската делегация постави не кариерен дипломат, а Кирил Буданов, най-големият кошмар на Кремъл. Това е човекът, сочен от Москва за организатор на най-дръзките удари в руския тил.

С този ход Зеленски показа, че неговият прочит на новата реалност в Америка, го кара да разперва криле.

Да, изпращането на Буданов е симетричен отговор на Медински, но с много по-висок заряд. Киев умишлено вкарва екстремно психологическо напрежение в залата, а Зеленски праща ответно послание, че сделка без него няма да има.

Какво означават тези знаци?

Добрата новина е, че войната навлиза във фаза на договаряне. Времето на безкрайното протакане изтича, всички вече имат своя интерес да се забързат.

Отсега обаче е ясно, че възелът няма да се развърже лесно и мирно. Медински срещу Буданов в Абу Даби означава, че преговорите няма да клонят към подписване на договори, а ще разиграва блъф след блъф в брутален дипломатически покер, а напрежението ще се реже с нож. Затова и рискът от ескалация на фронта непосредствено преди или по време на срещата също остава огромен - всяка страна иска да преговаря от позицията на силата.

А що се отнася до решенията на срещата в Абу Даби, за първи път Киев и Москва ги обявиха още преди да се е провела.

Според Буданов пробив няма да има, но самият факт, че среща ще се проведе, е напредък.

Кремъл пък ясно натърти, че отива на срещата, за да обяви на Зеленски, който настоява за лична среща с Путин, че за руския президент на настоящия етап разговорът е възможен само чрез представители.