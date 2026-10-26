Милиардерите, които с Путин командват Русия

Семействата Ковалчук и Ротенберг и двете с еврейски корени са категорично най-близките на Путин и всъщност управляват Русия заедно с него.

Под повърхността на министерствата, държавните институции и официалната военна реторика, Руската федерация не се управлява от класически държавен апарат, а от сложна мрежа от неформални кланове.

В политологията този модел често се нарича „корпорацията Кремъл“ — вертикала, в чиято абсолютна точка на баланс стои Владимир Путин.

Ако армията и разузнаването са „юмрукът“ на тази система, а икономистите и технократите са нейната „кръвоносна система“, то семействата Ковалчук и Ротенберг са нейният архитект, портфейл и идеологически мозък.

Те не са просто приказно богати бизнесмени; те са хората, чиято лична и историческа близост с президента държи цялата конструкция на руския държавен капитализъм.

1. Кои са те и къде се срещат с Путин: Пътят към върха

За да разберем защо тези семейства стоят на върха на хранителната верига в Кремъл, трябва да се върнем десетилетия назад – в Ленинград от 60-те, 70-те и 90-те години на миналия век.

Братята Ротенберг: Спортното братство от Ленинград

Аркадий и Борис Ротенберг не са случайни хора, които са забогатели през 90-те. Тяхната връзка с Владимир Путин датира от детските и тийнейджърските им години. Тримата тренират заедно в една и съща секция по джудо и самбо в Ленинград при легендарния треньор Анатолий Рахлин.

Путин многократно е споделял, че спортът на татамито е оформил неговия характер и светоглед. В тези зали се раждат не просто приятелства, а мъжко братство, основано на физическо доверие, взаимна защита и кодекс на честта. Когато Путин става президент през 2000 г., тези „момчета от татамито“ се превръщат в основните бенефициенти на държавните богатства.

Юрий Ковалчук и вилната кооперация „Озеро“

Юрий Ковалчук влиза в живота на Путин малко по-късно, но с още по-стратегическо значение. През 1996 г., по време на хаотичния период в Санкт Петербург, Путин и още седем съмишленици (включително Ковалчук, Владимир Смирнов, Андрей Фурсенко и Виктор Золотов) решават да закупят земя на живописния бряг на езерото Комсомолско в Карелския провлак. Така се ражда легендарната вилна кооперация „Озеро“. Те живеят съсед до съсед, делят ежедневие, споделят страхове и амбиции в момент, когато никой от тях още не подозира докъде ще стигне властта им. Днес всички членове на тази кооперация са милиардери, ръководители на държавни гиганти или ключови министри.

2. Къде живеят и как протичат срещите им с Путин днес?

Луксът на тези семейства не се измерва просто в скъпи апартаменти в Москва, а в мрежа от затворени държавни резиденции и строго охранявани имения, които на практика образуват алтернативна географска карта на руския елит.

Как се срещат с Путин?

За разлика от обикновените министри или дори премиера Михаил Мишустин, които минават през дълги седмици на карантина, протоколни прегледи и чакат с часове в приемните, за да се видят с президента, Ковалчук и Ротенберг имат почти неограничен, неформален достъп.

Неформални вечери и спорт: Срещите им рядко изглеждат като официални работни съвещания. Те се случват по време на неофициални вечерши, разходки, ски почивки в курорти като „Красна поляна“ или спонтанни разговори след мач по хокей (в който Путин и олигарсите често играят в една отборна форма срещу професионални ветерани).

3. Анатомия на империята: Семейство Ковалчук (Мозъкът и Медиите)

Юрий Ковалчук е физик по образование, но в днешна Русия той функционира като „главният архитект на съзнанието“ и финансов координатор на елита.

Банка „Росия“: Ковалчук е основен акционер в тази банка, която дълго време беше наричана „личната каса на руския елит“. След санкциите през 2014 г. тя стана символ на затворения финансов кръг около Кремъл.

Медийната империя: Чрез „Национална медийна група“ (НМГ) Ковалчук контролира най-големите телевизионни канали в страната (като „Първи канал“, РЕН ТВ), вестници и дигитални платформи. Именно неговите структури оформят информационния поток и пропагандния наратив, който достига до милиони руски граждани.

Научната десница: Неговият по-голям брат, физикът Михаил Ковалчук, ръководи Курчатовския институт (главния център за ядрени и нанотехнологични изследвания). Михаил е човекът, който снабдява Кремъл с псевдонаучни и конспиративни теории за „западни био-оръжия“ и генетичен контрол над славянското население – идеи, които често намират място в речите на самия Путин.

4. Анатомия на империята: Семейство Ротенберг (Строителите и Портфейлът)

Ако Ковалчук олицетворяват идеологията и медиите, то братята Аркадий и Борис Ротенберг са материалната основа на режима.

Строителните титани: Компаниите на Аркадий Ротенберг (като бившата „Стройгазмонтаж“) спечелиха без конкуренция най-мащабните държавни инфраструктурни проекти в съвременната руска история. Те изградиха стратегическите газопроводи за „Газпром“, както и гигантския Керченски (Кримски) мост след анексирането на полуострова през 2014 г.

Таксовият монопол: Чрез системата „Платон“ семейство Ротенберг получава частен процент от всяка една такса, събирана от тежкотоварните камиони, движещи се по руските пътища – стабилен и постоянен поток от милиарди рубли.

Спортният апарат: Аркадий оглавява Федерацията по джудо, а синът на Борис – Роман Ротенберг – стана вицепрезидент и дори треньор на хокейния гранд СКА (Санкт Петербург), превръщайки спорта в инструмент за политическо влияние и бизнес.