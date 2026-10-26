Лондон направи немислимото: Прочута улица остана без автомобили

Представете си една от най-оживените улици в Европа, по която вече не се движат червените лондонски автобуси, черните таксита и безкрайните потоци автомобили. Вместо шум от двигатели – разговори, стъпки и хора, които спокойно разглеждат витрините.

Точно такава промяна започва в сърцето на Лондон днес, 26 октомври 2026 г.

След десетилетия предложения, политически спорове и отлагания част от легендарната „Оксфорд стрийт“ става зона без обичайното автомобилно движение. Това е първата голяма стъпка от план за преобразяване на една от най-прочутите търговски улици в света.

Почти километър само за пешеходците

Ограничението обхваща приблизително 900 метра между Orchard Street, близо до универсалния магазин Selfridges, и Great Portland Street, източно от оживеното кръстовище Oxford Circus.

В този участък вече няма да преминават автомобили, автобуси, таксита, велосипеди и електрически тротинетки.

Изключения са предвидени за спешните служби, средствата за придвижване на хора с ограничена подвижност и обслужващите автомобили в определени часове.

Промените засягат и обществения транспорт. Няколко автобусни линии са пренасочени към съседни улици, а част от спирките са преместени.

Но зад привидно простото решение да се спре движението стои много по-голяма амбиция.

Улицата, която Лондон иска да спаси

„Оксфорд стрийт“ е едно от емблематичните места на британската столица. Тук са големите универсални магазини, международните модни марки и витрините, които всяка Коледа привличат огромни тълпи.

През последните години обаче славата ѝ беше помрачена.

Пандемията, онлайн пазаруването, затварянето на известни магазини и промените в потребителските навици нанесоха сериозен удар върху традиционната търговия.

Част от престижните обекти отстъпиха място на магазини за сувенири и американски сладкиши, а улицата започна да губи част от стария си блясък.

Кметът на Лондон Садик Хан смята, че превръщането ѝ в по-приветливо пространство може да обърне тенденцията.

Идеята е посетителите да идват не само за покупки, но и заради самото преживяване.

Дървета, пейки и нов живот

Преобразяването няма да стане за една нощ.

Първият етап предвижда премахване на автомобилния трафик и временни промени в пространството. След това ще бъдат анализирани резултатите и мненията на жителите, бизнеса и посетителите.

Плановете включват повече от 50 нови дървета, над 100 места за сядане, пространства за почивка и нови обществени зони.

Предвиждат се възможности за културни събития, спортни прояви, модни инициативи и развлечения на открито.

Целта е „Оксфорд стрийт“ да се превърне от улица, през която хората преминават, в място, където искат да останат.

Не всички приветстват революцията

Проектът има и противници.

Местните власти в Уестминстър и част от жителите се тревожат, че автомобилите няма просто да изчезнат, а ще бъдат пренасочени към по-малките съседни улици.

Това може да доведе до задръствания, допълнителен шум и замърсяване в жилищните райони.

Поставят се и въпроси за достъпа на хората с увреждания, доставките до магазините, безопасността и работата на градския транспорт.

Затова първоначалните промени са организирани като преходен етап. Постоянният облик на улицата ще се определя след наблюдения и допълнителни консултации.

Големият експеримент на Лондон

Лондон не е първият голям град, който се опитва да върне централните пространства на пешеходците.

Подобни преобразявания вече са правени в Париж, Барселона и други европейски градове.

Но случаят с „Оксфорд стрийт“ е особено показателен. Тук се срещат интересите на световни търговски марки, милиони посетители, местни жители и една от най-сложните транспортни системи в Европа.

Ако проектът успее, той може да се превърне в пример за бъдещето на големите търговски улици.

Ако се провали, ще потвърди опасенията, че премахването на автомобилите само по себе си не е достатъчно, за да възроди един градски център.

От 26 октомври Лондон започва да търси отговора на този въпрос.