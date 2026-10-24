Черен триъгълник без звук и двигател! Пентагонът разсекрети нови документи за НЛО

Черен триъгълник се появява над планински хребет в западната част на Съединените щати. Издига се вертикално, спира неподвижно във въздуха, а след това внезапно се устремява напред. Няма шум от двигатели, няма видими изгорели газове и не се забелязва обичайна система за задвижване.

Това не е сцена от научнофантастичен филм, а описание, направено от американски федерални агенти и включено в новоразсекретени документи на Пентагона.

На 23 октомври американското военно ведомство публикува седмата порция архивни материали, свързани с неидентифицирани аномални явления, известни с английското съкращение UAP.

Терминът се използва вместо популярното НЛО и обхваща наблюдения, за които към момента на докладването няма достатъчно информация, за да бъдат обяснени.

Нещо необичайно над охраняван обект

Сред публикуваните материали особено внимание привлича случай от 2026 г., описан от федерални служители, работещи в район на обект, свързан с националната сигурност.

Двама от свидетелите имали значителен оперативен опит и били запознати с възможностите на безпилотните летателни апарати.

Те съобщили, че наблюдавали тъмен триъгълен обект, който се движел по начин, необичаен за познатите им летателни средства.

Според описанията той се издигнал вертикално над планински хребет, задържал се неподвижно, а след това се придвижил хоризонтално с изключително висока скорост.

В един от докладите се посочва, че обектът впоследствие променил посоката си и се спуснал към каньон.

Свидетелите не чули звук от двигатели или други механични системи.

Един от агентите използвал и термално устройство за наблюдение, но не успял да установи ясно изразени топлинни източници, каквито обикновено се свързват със задвижването на летателни апарати.

Тези обстоятелства направили наблюдението особено интересно за разследващите.

Скорост, която изглежда невероятна

В документите се съдържат и свидетелски оценки за изключително бързо придвижване на обекта.

Според един от разказите той изминал значително разстояние само за няколко секунди.

Но тук има важно уточнение: скоростта не е установена чрез независимо измерване с радар или друг инструмент. Тя е приблизителна оценка, направена от очевидците.

Затова подобни данни не могат сами по себе си да бъдат приемани като доказателство, че обектът е притежавал непознати на съвременната авиация възможности.

Те обаче са достатъчно необичайни, за да бъдат включени в официалните материали.

Какво всъщност публикува Пентагонът?

Новите документи са част от американска програма за разкриване на архивна информация за неидентифицирани аномални явления.

Седмата порция включва както исторически сведения от средата на XX век, така и сравнително скорошни наблюдения.

Сред материалите има разкази за необичайни обекти, засечени от военни служители, пилоти и други свидетели.

Включени са и документи, свързани с наблюдения над Саудитска Арабия през 50-те години на миналия век.

Част от сведенията са били съхранявани в държавни архиви в продължение на десетилетия.

Публикуването им позволява на изследователи, журналисти и граждани да се запознаят с информация, която доскоро не е била широко достъпна.

Има ли доказателства за извънземни?

Най-важният въпрос остава без окончателен отговор.

Фактът, че даден обект не е идентифициран, не означава, че той непременно има извънземен произход.

Необичайните наблюдения могат да бъдат свързани с различни причини – непознати за свидетелите летателни апарати, атмосферни явления, оптични ефекти или недостатъчни данни за обстоятелствата.

В публикуваните документи няма потвърждение, че черният триъгълник е космически кораб или технология, създадена извън Земята.

Не е установен и произходът на описания обект.

Точно това прави случая толкова интригуващ.

Свидетелите твърдят, че са видели нещо необичайно. Военните са документирали разказите им. Но между наблюдението и научното обяснение все още има значителна празнина.

Защо американските власти отварят архивите?

През последните години интересът към неидентифицираните явления се увеличи значително.

Темата вече не е ограничена до любителски клубове и сензационни телевизионни предавания.

В САЩ тя се обсъжда в Конгреса, а Пентагонът създаде специализирана структура за събиране и анализ на подобни сведения.

Една от основните причини е националната сигурност.

Всеки неизвестен обект, появил се близо до военна база или друг чувствителен обект, може да представлява риск независимо дали става дума за чуждестранен дрон, експериментална техника или погрешно разпознато природно явление.

Затова властите се стремят да събират повече информация и да разграничават реалните заплахи от погрешните интерпретации. Новата порция документи няма да сложи край на споровете за НЛО.

Напротив – вероятно ще предизвика нова вълна от въпроси. Какво са видели федералните агенти? Защо обектът е изглеждал безшумен? И защо описаното движение се е сторило толкова необичайно на хора, запознати с дроновете? Засега няма достатъчно проверими данни за окончателен отговор.

Но едно е сигурно: разказът за черния триъгълник вече не е просто слух от интернет. Той е част от официално публикувани американски документи, които всеки може да проуи, припомня CBS news.