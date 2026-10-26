Кралица Летисия се изтърси пред камерите. Вижте как реагира дъщеря ѝ

Испанската кралица Летисия преживя неприятен момент по време на официално посещение със семейството си. Докато разглеждала рибарски кораб, тя изгубила равновесие, подхлъзнала се и паднала на палубата пред погледите на придружаващите я хора и телевизионните камери.

Инцидентът се случил в събота, 24 октомври, в крайбрежния град Лянес, област Астурия.

Заедно с кралицата били съпругът ѝ крал Фелипе VI и двете им дъщери – 20-годишната престолонаследница принцеса Леонор и 19-годишната инфанта София.

Секунди на напрежение на палубата

Кралското семейство се качило на борда на рибарския кораб „Нуево Сандра Мария“, акостирал в пристанището на Лянес.

Посещението било част от официалната програма по връчването на наградата „Образцово селище на Астурия“ за 2026 г.

Докато разглеждали плавателния съд, кралицата се подхлъзнала върху задната част на палубата и паднала.

Моментът бил заснет на видео, разпространено от испанското списание ¡Hola!.

На кадрите се вижда как няколко души веднага пристъпват към Летисия, за да ѝ помогнат.

Според изданието сред първите, които се притекли на помощ, била по-малката ѝ дъщеря, инфанта София.

Кралицата обаче бързо се изправила и продължила посещението си. По информация на испанския вестник „Ел Паис“ тя не е получила видими наранявания.

В друго видео от събитието Летисия отново леко губи равновесие, този път докато позира за снимка.

Морето създало трудности за кралското семейство

Ден преди посещението морските условия в района били неблагоприятни.

Силните вълни и движението на плавателния съд вероятно са допринесли за трудното придвижване по палубата.

Според испански публикации предварително дори имало съмнения дали кралското семейство ще може да се качи на кораба заради състоянието на морето.

Въпреки инцидента официалната програма продължила без промяна.

Защо кралят и семейството му посетиха рибарски кораб?

Поводът за визитата бил престижният приз „Образцово селище на Астурия“, присъден тази година на историческото рибарско братство „Санта Ана“ в Лянес.

Организацията има дългогодишни традиции, свързани с морския поминък и местната общност.

Отличието се присъжда от Фондация „Принцеса на Астурия“ на селища, общности или групи хора, които имат значителен принос за опазването на природната среда, културното и историческото наследство, местната икономика или развитието на обществени инициативи и солидарност.

Посещението на рибарския кораб било част от запознаването на кралското семейство с дейността на отличената организация.

Летисия замени официалната рокля с дънки и ботуши

За разходката край морето 54-годишната кралица избрала практично облекло, различно от обичайните ѝ официални тоалети.

Тя била с бежов пуловер върху бяла риза с копчета, тъмни дънки и кафяви ботуши.

58-годишният крал Фелипе VI носел розова риза, маслиненозелен панталон, сиво сако и светлокафяви обувки.

Принцеса Леонор заложила на изцяло черен ансамбъл, докато инфанта София била със син пуловер и тъмни дънки.

По-непринуденото облекло съответствало на характера на посещението, което включвало срещи с местните рибари и разходка из пристанището.

Ден по-рано семейството блестеше на церемонията в Овиедо

Инцидентът се случил ден след едно от най-значимите годишни събития за испанското кралско семейство.

На 23 октомври Фелипе VI, Летисия и двете им дъщери присъствали на церемонията по връчването на наградите „Принцеса на Астурия“ в Овиедо.

За официалното събитие кралят и кралицата избрали черни тоалети, инфанта София се появила с тъмносиня рокля и подходяща пелерина, а принцеса Леонор привлякла вниманието с червена рокля.

Към тях се присъединила и 87-годишната кралица София, майка на Фелипе VI.

Така след тържествената церемония в Овиедо кралското семейство продължило традиционната си програма в Астурия, този път сред рибарите в Лянес.

Неочакваното падане на кралица Летисия бързо привлече вниманието в социалните мрежи, но по всичко изглежда, че тя се е разминала само с уплаха.