Франция отново пламна: над 1300 арестувани, барикади горят, полицията използва сълзотворен газ

Франция преживя поредна бурна нощ на протести, сблъсъци с полицията и горящи барикади. Стотици хиляди хора излязоха по улиците, за да изразят недоволството си от високите разходи за живот и лошите условия в училищата. Въпреки че повечето шествия преминаха мирно, в края на деня напрежението прерасна в насилие в няколко големи града, съобщава BBC.

По последни данни на френското Министерство на вътрешните работи 1314 души са били арестувани в цялата страна, съобщава „Монд“. Първоначално властите съобщаваха за близо 1000 задържани, но броят им нарасна след сблъсъците през нощта.

Според вътрешното министерство в протестите са участвали около 410 000 души, докато синдикатите оценяват броя им на приблизително 800 000. <Cite refs={["turn443589news24","turn443589news23"]}/>

70 000 полицаи срещу нова вълна от безредици

Френските власти мобилизираха около 70 000 служители на реда, за да предотвратят повторение на събитията от предходния уикенд, когато страната преживя едни от най-тежките безредици в съвременната си история.

Тогава полицейските сили на места се оказаха числено превъзхождани, стотици търговски обекти бяха разграбени, а редица сгради – подпалени.

За да ограничи риска от нови сблъсъци, правителството въведе ограничения за провеждането на демонстрации в няколко града.

По-рано през седмицата президентът Еманюел Макрон разпореди да бъдат разрешавани само протестни прояви, организирани от признати синдикални организации.

Междувременно стотици участници в предишните безредици получиха присъди за вандализъм, палежи и грабежи след ускорени съдебни производства.

Въпреки засиленото полицейско присъствие напрежението отново ескалира.

По данни на вътрешното министерство 53 полицаи са били ранени при сблъсъците в събота.

Париж: мирното шествие завърши със сълзотворен газ

В столицата демонстрацията започна спокойно. Хиляди хора преминаха по маршрута от Порт д'Итали към Порт дьо Венсен.

Към края на шествието обаче избухнаха сблъсъци между протестиращи и силите за борба с безредиците.

Част от демонстрантите започнаха да издигат импровизирани барикади и да хвърлят различни предмети по полицаите.

Маскирани младежи разбиха прозорците на автокъща, а полицията отвърна с палки, сълзотворен газ и водни оръдия.

В операцията участваше и елитно полицейско подразделение, което обикновено се използва при борба с организираната престъпност и тероризма.

Френският вътрешен министър Лоран Нюнес съобщи, че в края на шествието са се събрали няколко хиляди радикално настроени активисти, сред които около 500 души, идентифицирани като участници в безредици.

В Париж са били арестувани 142 души, посочва Министерството на вътрешните работи. Това е по-малко от половината от броя на задържаните в столицата през същия ден на предишната седмица.

Марсилия: горящи барикади и разграбени магазини

Напрежението се пренесе и в Южна Франция.

В Марсилия демонстранти подпалиха контейнери за отпадъци и използваха метални плоскости, за да блокират улици.

Във втория по големина френски град беше заснет автомобил на правоохранителните органи, който преминава през горяща барикада.

Безредиците продължиха и през първите часове на неделята.

Властите в департамента Буш дю Рон, където се намира Марсилия, съобщиха, че седем търговски обекта са били разграбени или повредени.

Бордо и Лион също станаха арена на сблъсъци

В Бордо групи протестиращи, облечени в тъмни дрехи и със закрити лица, започнаха да свалят плоскости от сграда, за да изградят улична барикада.

В Лион полицията използва гранати със сълзотворен газ, за да разпръсне хора, събрали се в зона, която местната префектура беше обявила за забранена за демонстрации.

Един от участниците разказа за внезапната полицейска намеса.

„Бяхме около 150 души, предимно ученици от гимназиите и студенти. После сълзотворният газ дойде почти веднага. На улицата почти нищо не можеше да се види“, разказа протестиращият.

Двама тежко ранени, 20-годишен изгуби пръсти

Вътрешният министър Лоран Нюнес потвърди, че двама души са получили тежки наранявания.

Единият пострадал е в югозападния град Тулуза, а другият – в Клермон-Феран, Централна Франция.

Според Franceinfo 20-годишен протестиращ в Тулуза е изгубил няколко пръста на едната си ръка, след като в непосредствена близост до него избухнало взривно устройство.

Медията се позовава на медицинския специалист, оказал помощ на пострадалия.

Нюнес предупреди, че броят на арестите вероятно ще продължи да нараства с напредването на полицейските операции.

„Взимат ни парите, облагат ни с данъци, а ние не можем да кажем нищо“

Зад сблъсъците и напрежението стоят недоволството от поскъпването на живота, проблемите в образованието и натрупаното обществено разочарование.

Много от участниците настояват за по-добри условия в училищата, повече средства за образование и мерки срещу увеличаващите се разходи на домакинствата.

26-годишна жена на име Зели, участвала в мирното шествие в Париж, разказа пред BBC, че хората са излезли на улицата, защото са силно разочаровани и по думите ѝ страдат от години, откакто Макрон е дошъл на власт.

„Карат ни да мълчим. Взимат ни парите, облагат ни с много данъци и не можем да кажем нищо. Днес сме на улицата, защото това продължава твърде дълго, вече ни дойде прекалено много“, заяви тя.

Протестите поставят френското правителство под засилен обществен натиск. Въпреки многобройните арести и строгите мерки за сигурност недоволството не стихва, а синдикалните организации вече призовават за нови демонстрации.