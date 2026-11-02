Европа кипи: Младите излязоха срещу скъпия живот и бъдещето без надежда
Над 320 000 души протестираха във Франция, а демонстрации обхванаха десетки германски градове
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Над 320 000 души протестираха във Франция, а демонстрации обхванаха десетки германски градове
Протестите започнаха мирно, но завършиха със сблъсъци в Париж, Марсилия, Лион и други градове
„Стандарт" и www.ewminteractive.com започват нова рубрика, предлагаща различен от общоприетия поглед върху финансовите пазари и връзката им с редица ф...