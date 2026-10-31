Тръмп изригна срещу Сорос

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че милиардерът Джордж Сорос плаща за протестите срещу него.

Това съобщи The Wall Street Journal.

"Още един протестиращ. Всички те са платени от Сорос. А този човек е стиснат. 250 долара, можете ли да си представите?" каза американският лидер на предизборен митинг във Флорида, когато забеляза мъж, който протестираше там.

Президентът нарече протестиращия американец "губещ" и поиска той да бъде отстранен от митинга.

Освен това президентът обърна внимание на факта, че всички негови „кулминационни фрази“ бяха прекъсвани от протестиращи всеки път.

Изборите за Конгреса на САЩ ще се проведат на 3 ноември.