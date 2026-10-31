Нобелова изненада в Белия дом! Мелания може да изпревари Тръмп

Неочакван претендент за Нобеловата награда за мир се появи в Белия дом, и това не е Доналд Тръмп. Докато американският президент не крие амбицията си да получи престижното отличие, неговата съпруга Мелания привлича вниманието с дипломатическите си усилия за временно примирие между Русия и Украйна.

Според британския военен анализатор Хамиш де Бретън-Гордън първата дама има основания да бъде разглеждана като възможен кандидат за наградата. В авторска статия за „Телеграф“ той откроява ролята й в хуманитарната операция в окупирания украински град Олешки и прави доста иронично сравнение със стремежите на съпруга й.

Мелания постигна това, за което воюващите преговаряха с месеци

Първата дама на САЩ изигра ключова посредническа роля за временното прекратяване на огъня в Олешки, Херсонска област. Договореността позволява доставянето на храна, питейна вода и лекарства, както и евакуацията на цивилни от опустошения град.

„Докато президентът и неговият министър на отбраната Пийт Хегсет предпочитаха войнствената реторика и демонстрацията на военна сила, първата дама тихо се занимаваше с нещо съвсем различно: хуманитарна дипломация, която доведе Русия и Украйна на масата за преговори“, пише де Бретън-Гордън.

Според Фокс нюз Мелания е преговаряла в продължение на седмици с представители на Москва и Киев. Двете страни са я приели за посредник, а споразумението е подписано на 23 октомври в Беларус.

Временното примирие влезе в сила на 27 октомври. То се отнася единствено до хуманитарните операции в района на Олешки и не означава прекратяване на бойните действия по останалата част от фронта.

Две хиляди души очакват спасение

Преди руската инвазия през 2022 г. в Олешки са живели около 24 000 души. Днес населението е намаляло до приблизително 1700-2000 жители, повечето от които възрастни хора.

Според информация на Белия дом Мелания е използвала установените си контакти с Русия и Украйна от предишни хуманитарни инициативи. Чрез шест отделни операции тя вече е съдействала за събирането на 34 деца с техните семейства.

Фокс нюз разкрива, че първата дама и нейният съветник Марк Бекман са участвали в уточняването на маршрути, условия за евакуация и доставки на помощ. Четирима журналисти от Нюзмакс също са включени в хуманитарната мисия, за да документират придвижването на цивилните и избора им къде да бъдат евакуирани.

Операцията обаче крие и рискове. Де Бретън-Гордън предупреждава, че част от евакуираните могат първоначално да бъдат превозени през Крим или Русия, преди да получат възможност да достигнат контролирана от Киев територия.

Голямата ирония с Нобеловата награда

Според британския анализатор дипломатическата инициатива на Мелания заслужава внимание и извън непосредствените резултати от хуманитарната операция. Той допуска, че първата дама би могла да бъде обсъждана като кандидат за Нобеловата награда за мир през 2027 г.

„Ако догодина в Осло разглеждат Мелания като претендент за Нобеловата награда за мир, това ще бъде ирония, която, подозирам, ще се хареса на мнозина. Нейният съпруг не е крил желанието си да получи тази награда“, пише де Бретън-Гордън.

След това той отправя и послание към американския президент. „Но може би най-голямата награда, която тя би могла да донесе у дома, ще бъде нещо много по-ценно: урок за президента, че мирът е въпрос на човечност, а не на лична слава“, отбелязва обозревателят.

Примирието може да отвори път за нови мисии

Според информацията на Фокс нюз договореността предвижда възможност хуманитарните операции в Херсонска област да продължат и след приключването на непосредствената евакуация от Олешки.

Планът включва бъдещи доставки на помощи и съдействие за завръщане на цивилни, като при необходимост подобни операции могат да се организират поне веднъж месечно с участието на Мелания Тръмп.

По данни на американската медия първоначалната мисия трябва да продължи около седмица, а евентуалното удължаване на примирието ще зависи от ново съгласие между Москва и Киев.