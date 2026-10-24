Тръмп заплаши Путин и Зеленски с 200% мита

Доналд Тръмп хвърли нова заплаха към Русия и Украйна - наказателни мита от 200%, ако войната продължи. Американският президент предложи да използва икономическия натиск, с който според собствените му твърдения е успял да прекрати други военни конфликти. Само секунди по-късно обаче призна, че подобна мярка едва ли ще даде резултат срещу Москва и Киев.

200% мита или край на войната

Изненадващото изявление прозвуча на предизборен митинг във Форт Майърс, щата Флорида, съобщи украинското издание „Европейска правда“. Думите на Тръмп са потвърдени и в публикуваната от американското издание Roll Call стенограма на речта му от 23 октомври.

Президентът обясни пред привържениците си, че митата са се превърнали в едно от най-силните му средства за международен натиск. По неговите думи именно търговските ограничения са помогнали на Вашингтон да спре редица въоръжени конфликти.

„Митата ни помогнаха да сложим край на осем войни. Пет от осемте, бих казал, бяха прекратени благодарение на търговията и митата“, заяви Тръмп.

След това той разказа как според него е притискал воюващи държави да прекратят бойните действия.

„Ако продължите да воювате, ще наложим и на двете страни мита от 200%“, припомни американският президент за свои предишни предупреждения. Той добави, че след подобна заплаха противниците прекратявали войната.

И тогава насочи същата идея към най-тежкия въоръжен конфликт в Европа.

„Вероятно трябва незабавно да направим същото с Украйна и Русия. Никога не съм се замислял за това“, заяви Тръмп.

Тръмп сам посочи слабостта на плана

Най-интересната част от изказването дойде веднага след заплахата. Американският президент на практика призна, че оръжието, което толкова успешно представя пред избирателите си, е почти безполезно срещу Москва и Киев. „Но ние не купуваме достатъчно от тях, за да го приложим. Така че няма да проработи“, констатира Тръмп.

Причината е в сравнително ограничената търговия между САЩ и двете държави. Вашингтон няма достатъчно голям внос от Русия и Украйна, върху който да наложи мита с решаващ икономически ефект.

Официалните данни на американското Бюро за преброяване на населението показват, че през първите осем месеца на тази година САЩ е внесла руски стоки за около 2,22 млрд. долара. Вносът от Украйна за същия период е приблизително 942 млн. долара. Подобни обеми трудно могат да осигурят натиск, способен самостоятелно да промени решенията за войната.

А междувременно първият танкер с руски дизел вече се е отправил към САЩ. Според Ройтерс корабът превозва около 40 000 тона гориво от руското пристанище Приморск и се очаква да пристигне в Ню Йорк на 7 ноември.