Да управляваш най-голямата икономика в света е работа, за която американската държава плаща 400 000 долара годишно, или малко над 33 333 долара месечно преди облагането с данъци. Толкова е определеното от закона възнаграждение на настоящия президент Доналд Тръмп. Любопитното е, че заплатата на американския държавен глава не е увеличавана през последните 25 години. Освен възнаграждението обаче президентът разполага с редица допълнителни привилегии, регламентирани от федералното законодателство на САЩ.

Конгресът не може да променя заплатата по време на мандата

Размерът на президентското възнаграждение е определен в член 102 от третия раздел на Кодекса на законите на САЩ. Заплатата се изплаща на равни месечни вноски и подлежи на облагане с федерален подоходен данък.

Американската конституция съдържа любопитно ограничение. Конгресът не може нито да увеличава, нито да намалява възнаграждението на президента по време на мандата му. Дори държавният глава да реши да дарява заплатата си за благотворителност, определеният от закона размер остава непроменен.

За сравнение, официално определената заплата на вицепрезидента на САЩ през 2026 г. е 292 300 долара годишно. Заради продължаващото замразяване на възнагражденията на висши държавни служители обаче Джей Ди Ванс реално получава 235 100 долара годишно, сочат данните на американската Служба за управление на персонала.

Какви допълнителни привилегии има президентът

Освен основната заплата американският държавен глава разполага с още 50 000 долара годишно за разходи, свързани с изпълнението на служебните му задължения. Тези средства не се облагат като личен доход, а неизползваната част се връща в държавната хазна.

Федералният закон позволява отпускането на допълнителни 100 000 долара годишно за пътувания на президента по специално бюджетно перо. Отделно се предвиждат средства за официални приеми и представителни разходи на президентската администрация.

Държавният глава има право да живее в Белия дом и да използва принадлежащото на държавата обзавеждане на резиденцията. На негово разположение са президентският самолет „Еър форс едно“, специализиран медицински екип, служебен транспорт и охрана от Сикрет сървис.

Как се е променяла президентската заплата през вековете

Първият американски президент Джордж Вашингтон получавал 25 000 долара годишно, когато поел управлението на страната през 1789 г. Според историческите данни, публикувани от „Хистъри“, през 1873 г. възнаграждението било удвоено до 50 000 долара, а през 1909 г. достигнало 75 000 долара.

През 1949 г. президентската заплата била увеличена на 100 000 долара, а през 1969 г. - на 200 000 долара. Последното увеличение влиза в сила на 20 януари 2001 г., като Джордж Буш-младши става първият американски президент с годишно възнаграждение от 400 000 долара.

Солидна пенсия и след напускането на Белия дом

През 1958 г. в САЩ е приет Законът за бившите президенти, който гарантира финансова издръжка на държавните глави след края на управлението им. Размерът на президентската пенсия е обвързан с основното годишно възнаграждение на министрите във федералното правителство.

Бившите президенти имат право и на средства за наемане на офис, заплати на сътрудници и административни разходи. От 2013 г. законодателството отново им гарантира пожизнена охрана от Сикрет сървис, от каквато могат да се възползват и техните съпруги.