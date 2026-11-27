Американският президент Доналд Тръмп даде неочакван сигнал за готовност за по-широко сътрудничество с демократите, след като републиканците загубиха мнозинството си в Конгреса на междинните избори в началото на ноември. Сред първите области, в които държавният глава вижда възможност за постигане на съгласие, е здравеопазването. Тръмп направи изявлението по време на разговор с американски военнослужещи по повод Деня на благодарността от резиденцията си "Мар-а-Лаго" във Флорида, предаде ДПА.

Тръмп няма да блокира всяко решение на демократите

"Имам усещането, че ще установим много по-широко двупартийно сътрудничество с демократите, чрез което ще можем да се заемем с редица въпроси, свързани със здравеопазването и много други области, и да постигнем резултати", заяви американският президент.

Тръмп отново припомни, че президентските му правомощия включват възможността да налага вето върху законите, приети от Конгреса. Въпреки че определи ветото като изключително мощен инструмент, той подчерта: "Не възнамерявам да налагам вето на всичко през следващите две години."

Демократите ще поемат контрола върху двете камари на Конгреса през януари. За преодоляването на президентско вето обаче е необходимо мнозинство от две трети от гласуващите членове във всяка от тях.

Здравна реформа с името на Тръмп

В основата на сближаването по темата за здравеопазването е необичайно предложение на новоизбрания сенатор демократ от Мичиган Абдул ел Сайед. Представителят на лявото крило на Демократическата партия предложи въвеждането на всеобщо здравно осигуряване, финансирано с публични средства, като дори изрази готовност реформата да носи името на американския президент.

Ел Сайед разпространи в социалната мрежа Екс изображение на здравноосигурителна карта със златен надпис "TrumpCare". Тръмп сподели предложението, а пред "Ню Йорк пост" определи демократа като умен човек и заяви готовност да се срещне с него.

Според Аксиос американският президент е допуснал възможността двамата да намерят компромисно решение. Предложенията за разширяване на здравното осигуряване обаче се различават съществено по отношение на финансирането и бъдещата роля на частните застрахователи.

Здравеопазването сред големите битки в новия Конгрес

Възможността за договаряне на мащабна здравна реформа беше коментирана по-рано и от сенатора Бърни Сандърс. Пред телевизия Ем Ес Нау той призова демократите да внесат законопроект за всеобщо здравно осигуряване, като изрази мнение, че президентът не непременно би го блокирал, съобщи Фокс нюз.

Самият Ел Сайед ще встъпи в длъжност през януари. Според "Вашингтон пост" неговата концепция за здравна реформа допуска запазването на частното здравно осигуряване наред с публичната система, за разлика от предложенията на други представители на прогресивното крило на демократите.

Настоящият президентски мандат на Доналд Тръмп изтича през януари 2029 г. Съгласно 22-рата поправка на американската конституция той не може да бъде избран за трети президентски мандат.