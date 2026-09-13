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Джипитата спират протестите

Джипитата спират протестите

Джипитата спират протестите, но остават в готовност да ги подновят отново. Това става ясно от позиция на Управителния съвет на сдружението на общопрак...

03 април | 18:25
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