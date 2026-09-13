Пациентите поискаха спешна среща с Радев и Ивкова
Пет организации настояват за разговор за лекарствата, ТЕЛК, спешната помощ, здравния бюджет и бъдещето на НСЦРЛП
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Пет организации настояват за разговор за лекарствата, ТЕЛК, спешната помощ, здравния бюджет и бъдещето на НСЦРЛП
Заболяванията, за които НЗОК заплаща, ще се разделят на два пакета - основен и допълнителен. Промяната трябваше да се случи този април, но се отложи,...
Пръстовият идентификатор е сигурно, бързо и евтино решение, смята здравният министър Здравният министър Петър Москов декларира, че е отворен за диало...
Електронното здравеопазване ще стане факт скоро. Това уверение отправи здравният министър Петър Мосоков в Световния ден на здравето. "Аз не мисля, ч...
Близо 11 хиляди медицински сестри не достигат в България, оплакват се от браншовата им организация. "Всяка година страната напускат поне 1000 медици...
Джипитата спират протестите, но остават в готовност да ги подновят отново. Това става ясно от позиция на Управителния съвет на сдружението на общопрак...
Общопрактикуващите лекари от Кърджали и областта излязоха на протест, като за два часа затвориха кабинетите си и не приемаха пациенти. Д-р Димитър Ков...
Лекарските протести обхванаха половината страна. След като в понеделник четири области дадоха старт на протеста, а вчера още 5 големи градове се присъ...
Здравният министър Петър Москов отговори на недоволството на личните лекари, които протестират втори ден. Тази сутрин стана ясно, че в още 5 области д...
Лекарските протести продължават. След като вчера личните лекари от 4 големи града отказаха да влязат в кабинетите си в знак на протест, днес към тях с...
47 общопрактикуващи лекари от Разградска област започнаха работната седмица с протест. Джипитата от региона затвориха кабинетите си, за да заявят нес...
Кой ще поеме пациентите по време на протеста днес, скочиха от Бърза помощ Намерението на джипита и лекари от общинските и частните болници в страната...
Само ден след като джипитата от няколко града обявиха, че започват протестни действия срещу политиките на ресорния министър Петър Москов, частните и о...
Джипитата в Разград няма да работят на 28 март. Всички 47 общопрактикуващи лекари в областта излизат на ефективен протест, съобщава председателят на С...
Националната здравна карта вече е факт. На днешното заседание на Министерския съвет кабинетът официално я одобри, предаде БГНЕС. Чрез нея се определят...
Националната комисия прие окончателно Националната здравна карта. Картата получи подкрепа от 11 гласа "за", а тези "против" бяха само два. Общо 10 пре...
Решението на КС ясно казва, че разделянето на пакетите не е противоконституционно. Там, където аз като вносител не съм конкретизирал нещо, това ще бъд...
Министърът: Няма проблем за системата и за пациентите Съпартийците му обмислят как да го изключат от партията Здравната реформа на министър Петър Мо...
Очакваме мотивите. Такъв е коментарът на ГЕРБ за решението на Конституционния съд (КС) да отмени реформата на здравния министър Петър Москов, с която...
Има поука и от този вот на недоверие към кабинета "Борисов 2" в сферата на здравеопазването. Тя е, че е по-лесно да си против, отколкото да си прав. Т...