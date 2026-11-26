Надпреварата за това кой ще бъде следващият кандидат на градската десница за кмет на София е започнала веднага след президентските избори, твърдят хора от жълтопаветните среди. Те възприемали стола на „Московска“ като единствения инструмент за политическо оцеляване, след като Румен Радев и „Прогресивна България“ взеха цялата власт в държавата. Очакванията са управляващата формация да спечели и голяма част от областните центрове в страната. Градското дясно обаче вярва, че може да запази София и ще съсредоточи цялата си енергия към изборите за кмет и съветници в столицата.

Със сигурност за кмет ще играе Васил Терзиев, който ще иска от софиянци втори мандат, въпреки многото проблеми, на които сме свидетели в София откакто той управлява града. Припомняме, че само за 3 години той смени 13 заместник-кмета, което е абсолютен прецедент. В мандата на Терзиев София остана повече от седмица без градски транспорт и за първи път натоварени спирки като „Плиска“ и „Орлов мост“ бяха абсолютно празни, сякаш над София е паднала бомба. После дойде и голямата криза с боклука в кварталите. През последните месеци пък кризата с „Топлофикация“, при която столични квартали останаха месеци без топла вода. Въпреки това Терзиев смята, че мандатът му е успешен и не криел, че ще се яви на изборите другата есен.

Вторият голям мераклия за кмет на София е Трайчо Трайков, твърдят запознати. В момента той е кмет на район „Средец“, беше служебен министър в кабинета на Андрей Гюров.

С най-големи шансове да измести Васил Терзиев обаче остава Андрей Гюров, който стигна до балотаж на президентските избори. Всеобщо е мнението, че за разлика от Терзиев, който вече е по-скоро разделяща дясното фигура, Андрей Гюров може да обедини избирателите на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

Третият кандидат за кметския стол е Борис Бонев, който според негови съратници няма да подкрепи нито един измежду Терзиев, Трайков и Гюров, а ще играе сам.

Бонев вече си изпати от подкрепа за друг кандидат, тъй като той подкрепи Терзиев на последните избори с идеята, че ще има поне четирима заместник-кметове и ще бъде избран за председател на Общинския съвет, но нито едно от двете обещани му от Терзиев ангажименти не се случи. Така „Спаси София“ се оттегли от коалицията ПП-ДБ-СС и вече повече от година е самостоятелен играч в Столичния общински съвет и основен критик на управлението на Терзиев.