Йотова с категорична победа! Ето окончателните данни от преброяването

Илияна Йотова е победителят на президентските избори в България с 57,566% от гласовете на втория тур. Това показват новите данни на Централната избирателна комисия към 09:15 часа днес при 100% обработени протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии. За двойката Илияна Йотова-Кирил Вълчев са гласували 1 093 852 избиратели, докато Андрей Гюров-Георги Кандев получават 750 251 гласа, или 39,483%. Така България избира за първи път жена за държавен глава чрез пряк президентски вот.

Йотова побеждава с над 343 000 гласа преднина

Данните на ЦИК при напълно обработени секционни протоколи показват преднина от 343 601 гласа за Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е 18,083 процентни пункта.

Според обобщените резултати гласовете са разпределени по следния начин:

- Илияна Йотова-Кирил Вълчев - 57,566%, или 1 093 852 гласа.

- Андрей Гюров-Георги Кандев - 39,483%, или 750 251 гласа.

- „Не подкрепям никого“ - 2,951%, или 56 080 гласа.

Общо в трите категории са отчетени 1 900 183 гласа. От тях над 1,09 милиона са за кандидатпрезидентската двойка Йотова-Вълчев.

Резултатът потвърждава победата от изборната нощ

След първоначалните данни от екзитполовете и последвалото паралелно преброяване Централната избирателна комисия постепенно увеличаваше броя на обработените секционни протоколи.

Към 07:30 часа на 2 ноември, при обработени 99,95% от протоколите, Илияна Йотова и Кирил Вълчев имаха 57,581% подкрепа, или 1 093 564 гласа. Андрей Гюров и Георги Кандев получаваха 39,467%, или 749 543 гласа.

Последната справка към 09:15 часа, вече при 100% обработени протоколи, потвърждава победата на Йотова, като внася само малки изменения в процентите и абсолютния брой гласове.

Първата жена, избрана за президент на България

Победата на Илияна Йотова има историческо значение за страната. Тя става първата жена, която печели пряко президентски избори в България.

Йотова пое президентските функции през януари 2026 г. след предсрочното напускане на държавния пост от Румен Радев. Сега тя получава собствен мандат чрез пряк вот на българските граждани.

Кандидатурата на Йотова и Кирил Вълчев беше подкрепена от „Прогресивна България“ и премиера Румен Радев, които се включиха активно в кампанията между двата тура.

Предстои официалното обявяване на изборния резултат

Показаните данни обхващат 100% от обработените секционни протоколи в районните избирателни комисии. Това означава, че преброяването на това ниво е приключило.

Следва проверката на изборните книжа и протоколите в Централната избирателна комисия, след което ще бъде обявен окончателният резултат с решение на ЦИК.