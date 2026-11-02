Петър Витанов: Йотова сама изкова победата си, управлението вече е по-стабилно

Управлението на България се събужда по-стабилно и по-спокойно след убедителната победа на Илияна Йотова на президентските избори. Това заяви председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов, който беше и член на Инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

Пред БНР той подчерта, че новоизбраният президент сама е изковала успеха си с положителна кампания, собствени действия и безапелационно представяне на телевизионния дебат. Витанов разкри и причините за по-активното включване на премиера Румен Радев и управляващата формация между двата тура, като отправи остри критики към политическите опоненти на Йотова.

Победата на Йотова донесе стабилност на управлението

Петър Витанов определи резултата от президентския балотаж като важен за политическата стабилност в страната. Според него различен изход от изборите е можел да предизвика действия, насочени срещу правителството.

„По-стабилно и по-спокойно се събужда управлението след победата на Илияна Йотова“, заяви председателят на парламентарната група на „Прогресивна България. „При друг развой на събитията от гледна точка на кабинета аз очаквах дестабилизационни действия“, посочи той.

Витанов обясни, че именно политическата обстановка и развитието на кампанията са наложили по-сериозната мобилизация на управляващата формация в подкрепа на Йотова.

Йотова сама изкова победата си с положителна кампания

Председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ разказа защо партията и лично премиерът Румен Радев са увеличили активността си между двата тура. „Смятахме, че имаме повече резерви и трябва да се включим далеч по-активно в кампанията, което беше нормално“, обясни Витанов.

Той обърна внимание на особеното положение, в което се е намирала Илияна Йотова като действащ държавен глава, съчетаващ президентските задължения с участието си в изборната надпревара.

„При нас имаше един проблем - че г-жа Йотова беше действащ президент и тя се държа като действащ президент през последните 2 месеца и трудно провеждаше кампания. Вторият голям проблем беше, че тя наистина говореше положително, позитивно и политически, докато срещу нея се изливаха кофи помия и то срамно и мерзко от страна на наши колеги, което в крайна сметка наложи нашата по-голяма активация.“

Витанов обаче категорично подчерта, че заслугата за изборния успех принадлежи преди всичко на самата Йотова. „Г-жа Йотова е единствената, която си изкова победата и то с безапелационния успех на дебата и със своите собствени действия“, заяви той.

Витанов: По-мръсна кампания не съм виждал

Петър Витанов отправи остри критики към начина, по който според него опонентите на Илияна Йотова са водили предизборната борба. Той посочи, че срещу кандидатката са били разпространявани множество компроматни материали, предимно чрез анонимни страници във Фейсбук, които определи като близки до определена политическа сила.

Според него в тази кампания са се включили и политически лидери, а Андрей Гюров е имал възможност да се противопостави на действията на своя екип. „Това, че г-н Гюров персонално не е нападал, съвсем не означава, че не е бил наясно с това, което прави екипът му. Най-малкото е ставал свидетел на това и е можел да се намеси“, заяви Витанов.

„Аз по-очерняща кампания, по-мръсна кампания в живота си не съм виждал“, добави той.

Председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ отхвърли възможността управляващата формация да бъде обвинявана в подобни действия. „Аз не съм участвал в никаква кална кампания. Никой от нашите приближени не го е правил. Кампанията ни беше изцяло положителна“, подчерта Витанов.

„Прогресивна България“ предлага компромиси за новия ВСС

Петър Витанов коментира подробно и започналата процедура за избор на нов Висш съдебен съвет. Той подчерта, че управляващата формация е започнала разговори с останалите политически сили още преди два месеца и е готова да продължи диалога.

„Този въпрос трябва да бъде изведен пред скоби. Ние ще продължим да работим и да настояваме за диалог с тези партии, с които сме го започнали“, заяви Витанов.

Според него ключовият въпрос е дали парламентарните сили действително желаят промяна в съдебната власт. „За мен въпросът е много прост - имаме ли воля да променим ВСС, който служи на една определена партия, или искаме да го запазим? Ако има торпилиране, то няма да бъде от страна на ПБ“, категоричен бе той.

Витанов обясни, че „Прогресивна България“ е предложила 12 кандидати, но не разглежда процедурата като механично разпределение на политически квоти.

„Ние предложихме 12 кандидати. Ние сме готови да направим компромис. Тук не става дума за квоти и бройки, тук става въпрос за гъвкавост и възможност да припознаеш кандидата на своя дори политически опонент“, посочи председателят на парламентарната група.

Готовност за отстъпки в името на по-широка подкрепа

Петър Витанов заяви, че управляващата формация е готова да преразгледа част от номинациите си, ако това ще помогне за постигането на по-широко парламентарно съгласие.

„Ние сме изключително гъвкави и сме казали, че тези, които са неприемливи за тях, сме склонни да ги преразгледаме. Има двама - трима, които са червена линия за нашите политически опоненти. Ние сме склонни да проявим много по-сериозна гъвкавост. Колкото е по-голяма легитимността, толкова е по-добре“, обясни той.

По думите му сред кандидатите на другите политически сили също има един или двама, които предизвикват възражения, но „Прогресивна България“ не поставя предварителни категорични забрани. „Нямаме такъв тип червена линия, склонни сме да разгледаме всеки кандидат“, заяви Витанов.

Председателят на парламентарната група допълни, че управляващите разполагат и с механизъм за преодоляване на евентуална непоискана политическа подкрепа при гласуването. „Имаме механизъм, който да изчисти такъв тип непоискана подкрепа“, каза още Петър Витанов.