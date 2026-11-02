"Прогресивна България": Победата на Йотова спря плановете за дестабилизация

Победата на Илияна Йотова на президентските избори отлага за неопределено време плановете за дестабилизация на държавата, заяви депутатът от „Прогресивна България“ Тодор Джиков. В интервю за БНТ той поздрави българските граждани с избирането на първата жена президент и определи успеха на двойката Илияна Йотова-Кирил Вълчев като резултат от кампания, изградена върху конкретна визия, приоритети и ценности.

Джиков изрази увереност, че новоизбраният държавен глава ще работи за единството на българите, подобряването на условията на живот и отстояването на мира чрез дипломация. Той отправи и остри критики към политическите опоненти на управляващите, като заяви, че техните планове са получили сериозен удар с изборната победа на Йотова.

Победа на визията, приоритетите и ценностите

Тодор Джиков започна коментара си с поздравление към всички българи, участвали в президентските избори, и към победителите Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Той постави акцент върху посланията, с които кандидатпрезидентската двойка е спечелила доверието на избирателите.

„Първо искам да поздравя всички българи с избирането на първата жена президент на нашата страна. Да поздравя всички българи, които упражниха конституционното си право да излязат да гласуват, и, разбира се, да поздравя победителите. Това са госпожа Йотова и господин Вълчев“, заяви депутатът от „Прогресивна България“.

„Радвам се, че техният избор беше кампания, която се основаваше на конкретна визия, приоритети и цели. Вярвам, че оттук нататък президент Йотова ще работи за единството на българския народ и за това в България в крайна сметка да се подобрят условията за живот“, допълни той.

Джиков изрази надежда, че новият президент ще съдейства за преодоляването на политическото противопоставяне и ще постави интересите на българските граждани в центъра на своята работа.

Победата на Йотова отлага дестабилизацията на държавата

Депутатът категорично отхвърли твърденията, че резултатът от президентските избори показва отслабване на подкрепата за „Прогресивна България“. Напротив, според него победата на Йотова е осуетила намеренията на политическите опоненти на управляващата формация.

„Не, напротив. Аз смятам, че детската мечта на господин Асен Василев - сглобката за една дестабилизация на държавата, се отменя с победата на госпожа Йотова за неопределено време“, заяви Джиков.

Той продължи с критиките към представителите на опозицията и политиката им по отношение на войната в Украйна. „Смятам, че желанието на господин Кирил Петков сглобката по-дълго време да продава дронове на Украйна с парите на европейските данъкоплатци също много скоро ще приключи“, каза народният представител.

България трябва да работи за мир чрез дипломация

Тодор Джиков посочи, че постигането на мир в Европа трябва да бъде сред основните задачи на европейските лидери. Според него решаването на военните конфликти трябва да се търси чрез преговори и дипломатически усилия.

„Това, което всички желаем, е да се работи за мир в Европа през призмата на преговори и дипломация, а не през война до пълното унищожаване на една от двете страни“, коментира той.

Депутатът обвърза тази позиция и със социално-икономическите проблеми в европейските държави. Според него високите цени на енергията и храните, както и недоволството на гражданите, трябва да бъдат разглеждани като взаимносвързани въпроси.

„Защото виждаме какво става в страните от Европейския съюз - недоволството на хората, цените на енергията, цените на храните навсякъде. Всичко това е свързано. Не бива да го разглеждаме само като отделни компоненти“, подчерта Джиков.

Радев и Йотова са различни политически фигури

Попитан защо резултатът на Илияна Йотова не съвпада с подкрепата, която „Прогресивна България“ получи на парламентарните избори през април, Тодор Джиков направи разграничение между президентската кандидатура и политическата формация на премиера Румен Радев.

„Госпожа Илияна Йотова, колкото и прекрасен човек да е, все пак не е господин Румен Радев. Така че логически няма как чисто математически и логически тези милион и четиристотин хиляди, които ни подкрепиха на изборите през април - нашата формация, водена от Румен Радев, да се прелеят автоматично като подкрепа за госпожа Йотова. Защото това са различни субекти“, обясни той.

В разговора беше припомнено и благодарственото обръщение на Илияна Йотова към Румен Радев след изборната победа. На въпроса дали думите й „Господин Радев, без вас нямаше да успея“ показват решаващата роля на неговата подкрепа Джиков отговори: „Аз мисля, че не е необходимо да го коментираме или да правим други интерпретации.“

Кампанията с ценности печели, манипулациите губят

Според депутата от „Прогресивна България“ президентските избори са показали разликата между два начина за водене на политическа кампания. Той противопостави ясните приоритети и конкретните цели на подхода, основан на конфронтация и взаимни обвинения.

„Ще кажа пак само разликата и дано всички тези стратези, които оттук нататък ще се занимават с провеждането на избори в България, разберат, че кампанията, която се основава на визия, на приоритети, на ценности, е печелившият избор.“

„А кампания, която се основава на манипулации, кални войни и така нататък, на внушения и неверни твърдения, на практика в крайна сметка е губеща“, заяви Джиков.

Мерки срещу високите цени и подкрепа за уязвимите

Тодор Джиков коментира и работата на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията по отношение на цените на основните хранителни продукти. Той посочи, че европейската практика предоставя инструменти за анализ на производствените разходи.

„Има европейски подход. Има няколко решения на Европейския съд. Има инструментариум в ЕС, който показва производствените разходи на конкретните три групи хранителни продукти, които обхващат всичко в малката кошница. Те са между 16% и 20%“, обясни депутатът.

По отношение на социалната политика той заяви, че конкретните мерки за подкрепа на най-уязвимите групи ще станат ясни при представянето на държавния бюджет.

„Безспорно, ще го видите в бюджета. Ветрилото е много широко отворено. Въпреки ограничените възможности, които ни дава опосканият бюджет, който заварихме, натрупаните и неразплатени задължения към бизнеса, най-важното - зверски стряскащият бюджетен дефицит, който заварихме“, заяви Джиков.