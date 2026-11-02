Диана Дамянова: Йотова разгроми Гюров в дебата, Радев си върна избирателите

Илияна Йотова е получила допълнителна подкрепа на президентските избори благодарение на сериозните стратегически грешки на своите опоненти. Това заяви пиар експертът Диана Дамянова пред Нова телевизия. Според нея телевизионният дебат с Андрей Гюров се е превърнал в тежък удар за неговата кандидатура, а негативната кампания е постигнала обратен на търсения ефект, като е мобилизирала привържениците на Йотова. Дамянова посочи и още един важен резултат от президентския вот - Румен Радев е успял да си върне част от избирателите, които през последните месеци са се дистанцирали от него.

Йотова спечели дебата, Гюров допусна голяма грешка

Диана Дамянова определи решението на Андрей Гюров да се яви на телевизионен дебат с Илияна Йотова като сериозна стратегическа грешка. Според нея той не е бил достатъчно подготвен за прякото противопоставяне, което е позволило на опонентката му да извлече значително предимство. „Да отидеш и да те бият 7:1 е много по-лошо от това да се скриеш от дебат“, коментира Дамянова.

По нейната оценка публичният сблъсък между двамата кандидати не само не е помогнал на Гюров да привлече допълнителна подкрепа, но е мотивирал част от избирателите да гласуват за Йотова. Вместо да се превърне във възможност за обрат в кампанията, дебатът е засилил позициите на неговата опонентка.

Мръсната кампания мобилизира избирателите на Йотова

Друг съществен фактор за изборния резултат според пиар експерта е негативната кампания срещу Илияна Йотова. Дамянова обърна специално внимание на участието на т.нар. „летящи елфи“ и на атаките срещу кандидатката за президент.

Според нея тази стратегия не е успяла да отслаби Йотова, а напротив - предизвикала е мобилизация сред нейните привърженици. „Тази мръсна кампания, която се разиграваше през цялото време, постигна мобилизиране на ядрото на Йотова“, заяви Диана Дамянова.

Тя разкритикува и липсата на достатъчно ясно политическо послание от страна на Андрей Гюров и Георги Кандев. Според нея основната разпознаваема теза на кампанията им е била „долу Путин, което е от 2022 г. насам“. „Виждат, че грешат и продължават да правят грешки“, коментира пиар експертът.

Румен Радев си върна част от разочарованите избиратели

Диана Дамянова открои и важна тенденция, свързана с премиера Румен Радев. Според нея президентските избори са показали, че той е успял да възстанови част от подкрепата на хората, които през последните месеци са се дистанцирали от него.

Пиар експертът посочи, че част от избирателите, останали разочаровани от политическите процеси, отново са се активизирали. По този начин президентският вот е очертал не само победата на Илияна Йотова, но и промяна в отношението на част от електората към Радев.

Политическите ходове на Борисов, Пеевски и Костадинов

В анализа си на политическата ситуация между двата тура Диана Дамянова коментира и поведението на лидерите на други партии. Според нея Бойко Борисов, Делян Пеевски и Костадин Костадинов са успели да използват обстановката в своя полза. „Борисов, Пеевски и Костадинов си изиграха картите брилянтно“, обобщи пиар експертът.