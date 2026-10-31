Коя е Ния Темиз, покрила се след убийството на Слави

Ния Темиз се оказа в центъра на вниманието след убийството на бизнесмена и бивш евродепутат Слави Бинев. Съпругата на обвинения за престъплението Еюп Темиз има бизнес отношения, свързани с Бинев, а името ѝ беше споменато многократно по време на съдебното заседание, на което беше решено обвиняемият да остане в ареста.

Случаят, който разтърси София на 24 октомври 2026 г., поставя редица въпроси за отношенията между двете семейства, бизнес конфликтите и събитията, довели до фаталната стрелба.

Бизнес отношенията между Ния Темиз и Слави Бинев

Една от важните подробности около разследването е, че Ния Темиз е имала общи бизнес отношения със Слави Бинев.

Според информацията, представена от прокуратурата в съда, Бинев е бил посредник между нея и архитект Калин Тихолов във връзка с бъдещи бизнес отношения.

Именно уреждането на тези отношения е било повод за срещата между Слави Бинев и Еюп Темиз в дома на бизнесмена.

По думите на прокурора Мариян Александров двамата мъже са били семейни приятели от години и са ходили заедно на почивки. Срещата им е била свързана с бизнес въпроси, а не с предварително планиран конфликт, според изложената пред съда версия на обвинението.

Ния Темиз напуснала България след убийството

Друга подробност, която привлече общественото внимание, е местонахождението на Ния Темиз.

Според медийни публикации тя се намира в Турция и е поискала да бъде разпитана по делото чрез видеоконферентна връзка.

Софийският градски съд е допуснал възможността тя да даде показания дистанционно.

Важно уточнение е, че към 30 октомври 2026 г. няма публично съобщение Ния Темиз да е обвинена за участие в убийството. Тя е посочена като свидетел по делото.

Имало ли е заплахи от страна на Слави Бинев?

По време на съдебното заседание защитата на Еюп Темиз представи версия, според която обвиняемият е бил силно раздразнен заради предполагаеми обиди и заплахи от страна на Слави Бинев към съпругата му.

Адвокатите твърдят, че тези обстоятелства са предизвикали реакцията на Темиз и че престъплението може да е извършено в състояние на афект.

Прокуратурата обаче оспорва тази версия. Според обвинението няма доказателства, които да потвърждават твърденията за провокация, довела до убийството.

Съдът също не прие на този етап тезата за афект като основание да откаже задържането под стража.

Какво се е случило в дома на Слави Бинев?

Според изложената от прокуратурата версия на 24 октомври Еюп Темиз и още двама мъже посетили Слави Бинев в дома му в столичния квартал „Павлово“.

Тримата разговаряли с бизнесмена в кабинета му. Обсъждали бъдеща среща, свързана с бизнес отношенията между страните.

По данни, представени пред съда, при тръгването си Еюп Темиз извадил пистолет и произвел изстрел срещу Бинев.

Свидетели са дали показания за случилото се. Според прокуратурата експертиза е установила съвпадение между частици по ръцете на обвиняемия и тези, открити по гилзата.

След престъплението тримата напуснали адреса, но впоследствие били задържани.

Какво предстои за Ния Темиз?

Разпитът на Ния Темиз може да даде допълнителна информация за отношенията между семейството ѝ и Слави Бинев, както и за бизнес договорките, които са били предмет на разговорите между тях.

Особено важни ще бъдат въпросите около посредничеството на Бинев, отношенията с архитект Калин Тихолов и твърденията за конфликт между двете семейства.

Към момента обаче няма основание да се прави заключение, че Ния Темиз е участвала в планирането или извършването на убийството.

Едно е сигурно: бизнес отношенията между Ния Темиз и Слави Бинев са важна част от разследването, а показанията ѝ могат да хвърлят допълнителна светлина върху събитията, довели до трагедията.

Материалът е изготвен въз основа на публично оповестена информация към 30 октомври 2026 г. Обвинението срещу Еюп Темиз не представлява влязла в сила присъда.