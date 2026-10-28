Известна бизнесдама нападна тежко изчезналата Ния Темиз

Слави не просто си отиде. Слави беше убит. И най-страшното е, че за убийството му е обвинен човек от най-близкото му обкръжение. По дяволите съпругът на онази, която прие като член на семейството си и наричаше сестра!!!!

Това пише бизнесдамата Ваня Червенкова в емоционално излияние в памет на Слави Бинев, в което го описа като близък приятел. Тя призова за пълно изясняване на случая.

Познавам Слави от много, много години. Преминали сме през хубави и трудни моменти. Споделяли сме радости, тревоги, общи интереси в спорта. Помагали сме си взаимно. Познавам семейството му, децата му, приятелите му. Познавам човека Слави Бинев отвъд телевизионните камери, политическите битки и публичния му образ.

И точно затова днес чувствам, че му дължа тези думи.

Може да сте харесвали Слави. Може и да не сте. Но никой не може да отрече огромния му принос към българското и световното таекуондо!

За мен федерацията, която той ръководеше, беше пример за това как трябва да се управлява една спортна организация. Слави неуморно търсеше спонсори, обединяваше хората, подкрепяше своите момчета и момичета, създаваше възможности и отваряше врати.



Той беше лидер, който не чакаше успехите да дойдат сами. Работеше за тях!Беше човекс изключително сериозни международни контакти и признание.

Слави остави следа в световния спорт. И тази следа никой не може да изтрие!

Разбира се, вече се появиха и хора, които побързаха да ровят в миналото му. Да го наричат с обидни определения. Да припомнят годините на прехода.

Цървули...

Нямам намерение да превръщам Слави в светец. Той не беше такъв. Но кой от нас е?

Ние, които преживяхме онези бурни години, прекрасно помним в какво време живеехме. Време на силови структури, на несигурност, на борба за оцеляване. Време, в което мнозина от нас трябваше сами да си проправят път.

Слави имаше своите грешки, своя характер, своите противоречия. Но имаше и огромно сърце.

И беше баща!

Да, понякога се караше с децата си. Понякога им се сърдеше. Понякога беше рязък и непримирим. Но аз знам от нашите лични разговори колко много ги обичаше.

Знам какво ми е споделял. Знам колко много означаваха те за него. И знам, че зад суровия характер стоеше един баща, който искаше най-доброто за децата си.

Когато прочетох думите на дъщеря му Елена, плаках. Плаках, защото знаех колко много обич имаше между тях, независимо от всички човешки разногласия.

ПОЗНАВАМ ДОСТАТЪЧНО и ЕЮП ТЕМИЗ— човека, който днес е обвинен за убийството на Слави.

Познавам и съпругата му Ния.

Всъщност именно Слави беше човекът, който преди години ме запозна с тях.

И нещо повече — аз самата за известно време бях съдружник с Еюп Темиз във фирма в Турция.

Наехме офис в престижен район, започнахме съвместна работа, сделки, докато не възникнаха няколко НО..!!!

Постепенно разбрах, че човекът, с когото съм започнала това съдружие, не е човекът, за когото първоначално съм го смятала.

Още повече след някои други проверки , изскочи принадлежността му към...с едни огромни червени флагове!!!

И прекратих отношенията си с него.

Днес благодаря на Господ, че съм взела това решение навреме!

Но най-тежкото за мен в тази трагедия е друго.

Еюп и Ния бяха сред най-близките семейни приятели на Слави!

Ния беше за него повече от приятелка. Той я приемаше почти като сестра, като част от семейството си.

Еюп беше човек, на когото Слави отваряше врати. Представяше го на влиятелни хора, помагаше му в деловите среди, защитаваше го. Доверяваше му се.

Допускаше го до своя дом, до своето семейство, до най-близкия си кръг.

И днес аз не мога да намеря отговор на един въпрос:

КАК Е ВЪЗМОЖНО ЧОВЕК, НА КОГОТО СИ ПОДАЛ РЪКА, ДА БЪДЕ ОБВИНЕН, ЧЕ Е ОТНЕЛ ЖИВОТА ТИ В СОБСТВЕНИЯ ТИ ДОМ?!

За БОГА...

След затварянето на нашата компания с Еюп и съдружници в Турция, предупредих Слави стотици пъти. С часове в домът ми съм го молела да обърне внимание...

И тук искам да се обърна лично към Ния.

Ще ме прочетеш от дупката в която се криеш в Турция... Ти верно ли вмени на Еюп, че Слави заплашва теб и децата??? Ти верно ли?????

Ния, къде останаха съвестта, приятелството и благодарността?

Ти прекрасно знаеш какъв човек беше Слави за теб. Знаеш какво е направил, колко пъти е бил до теб и колко много ти се е доверявал.

Днес от Турция искаш да бъдеш разпитана по видеовръзка.

Но аз искам да попитам:

Какво действително се случи между вас?

Каква беше истината за бизнес отношенията и имотните спорове, в които се споменава името на Калин / макар, че ние знаем/

Как се натрупа такава омраза между хора, които до вчера са били почти семейство?

И най-вече — имало ли е някой, който с думи, внушения или действия е допринесъл за тази страшна ескалация?

Ния, тези въпроси заслужават отговор. Не от слуховете, а от истината и от разследването.

Аз имам своите лични впечатления, своите съмнения и своята оценка за хората, които познавам. Но не искам предположенията да заменят доказателствата.

Искам цялата истина!

На разследващите бих казала:

" Шерше ла фам!"- търсете жената!

И не им вменявайте любовна история. Там НЯМА ТАКАВА!