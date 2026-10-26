Нова мистерия при убийството на Слави Бинев

Два еднакви джипа са забелязани около къщата на Слави Бинев в деня на убийството му. Това става ясно от охранителните камери в района. Няма данни обаче за връзка между двете превозни средства, уточниха от прокуратурата.

В събота, в 9:50 ч., сив „Рейндж Роувър“ завива към къщата на Слави Бинев. В него са тримата мъже, които той посреща в дома си.

В 10:00 ч. от същата посока към жилището на Бинев се насочва втори, абсолютно същият джип. Осем минути след това, в 10:18 ч., е получен сигнал за извършеното убийство, съобщава bTV.

Нито една от тези коли не излиза по същия маршрут. Свидетелите по делото виждат как с единия джип си тръгват гостите на Слави Бинев. Във втория не е забелязано никакво движение.

Не е изключено тримата да са се движели с охрана, но версията все още се проверява.

„Убиецът на Слави Бинев е бил познат за него, многократно са общували, били са близки. Хората, които са се намирали там по време на убийството, са били допуснати от него и семейството му. Нееднократно са се срещали, нееднократно са разговаряли“, посочват от прокуратурата.

След убийството са задържани Еюп Темиз, Юсуф Тюгул и Ибрям Юнуз. Обвинение е повдигнато само на Еюп Темиз. След разпити пред съдия другите двама остават свидетели. Според показанията им те били изненадани от действията на Темиз. Събраната информация показва, че той е съпруг на съдружничка на Слави Бинев.

Двамата имат общи бизнес интереси и в други фирми с участие на турски граждани. Жената не беше открита на адреса на семейство Темиз в София. На въпрос „Къде е Ния Темиз?“ беше отговорено: „Тя не е тук, не е тук“.

Еюп Темиз е резервен член на управителния съвет на федерацията по таекуондо в Турция. „Нито се касае за лица от криминалния контингент, които да са натоварени с такава задача, нито се касае за хора, които по някакъв начин са взели това решение по обичайния за нас начин, както казах, ангажирани от някой.

Така че не може да се сравнява с други убийства, каквито опити се правят и каквито внушения се правят“, коментират от прокуратурата.