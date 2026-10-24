Ето ги убийците на Слави Бинев СНИМКИ

Кадри от охранителни камери, с които bTV разполага, показват тримата мъже, заподозрени за съпричастност към убийството на известния бизнесмен Слави Бинев. Той беше застрелян в столичния квартал „Павлово“.

Сигналът за стрелбата е подаден на телефон 112 около 10:18 ч. На място са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, които са констатирали смъртта на бизнесмена.

Тримата заподозрени са задържани на 54-тия километър на автомагистрала „Тракия“, при тунел "Траянови врата", съобщиха от МВР.

При разследването са открити два пистолета. Единият е бил изхвърлен от автомобила, с който са се придвижвали заподозрените, а другият е намерен в чантата на един от задържаните.

Първоначалната версия, по която работят разследващите, е неуредени финансови отношения. Според тях не става въпрос за поръчково убийство, а за ескалация по време на свада.