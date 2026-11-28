Луксозен Mercedes S-класа, свързван с известните в Сандански баща и син Мартин и Росен Емилови, с прякор „Решката“, е бил потрошен през изминалата вечер на улица „Сердика“ в града, съобщава репортер на Pirinsko.com.

По информация за инцидента неизвестно към момента лице се качило върху автомобила и започнало да скача върху предния капак, задния капак и тавана на луксозната лимузина. Вследствие на действията му ламарините на Mercedes-а са изкривени, а автомобилът е със сериозни материални щети.

Вчера вечерта баща и син Емилови са подали сигнал в полицията в Сандански.

Инцидентът се случва пред кооперация, в която двамата са имали апартаменти и други помещения, за които се твърди, че са били отнети от банка и впоследствие продадени чрез процедура с частен съдебен изпълнител.

Съвсем наскоро около имотите се разрази и друг скандал, след като покъщнината на баща и син Емилови бе изнесена. В социалните мрежи се появиха клипове, на които хора се подиграват със случващото се, демонстрирайки отношението си към ситуацията.

Потрошаването на луксозния автомобил идва на фона на слухове за напрежение между различни групировки в Сандански. В публичното пространство се коментират лица с интереси в сферата на бързите кредити, строителството и други дейности, като се разпространяват и твърдения за връзки с незаконни бизнеси, включително наркоразпространение и сводничество. Тези информации обаче не са официално потвърдени.