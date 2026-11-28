Председателят на Общинския съвет във Варна Христо Димитров от групата „Алтернатива за гражданите“ потвърди за среща с Кирил Петков през 2023 г., за която разказа бизнесменът Марин Митев. По думите на Димитров тя се е състояла между първия тур и балотажа на местните избори и е била по инициатива на Петков, който е потърсил подкрепа.

„Беше поискано от нас съдействие по време на балотажа. В никакъв случай не е била предизборна обиколка на бъдещия кмет. Беше среща за подкрепа“, уточни Димитров. Той заяви, че групата „Алтернатива за гражданите“ е дала пълната си подкрепа за Коцев на втория тур, но впоследствие е останала разочарована от управлението му.

„Ние дадохме 100% от тази подкрепа, но за съжаление не получихме това, което очаквахме. Не получихме едно управление, което да спомогне за развитието на града и да постави Варна на необходимото място“, каза председателят на Общинския съвет.

Димитров допусна, че част от близо 11 000 гласа, които е получил като кандидат за кмет на първия тур, са били прехвърлени към Благомир Коцев на балотажа.

По думите му разривът между тях настъпил няколко месеца след изборите, когато Коцев заявил, че няма да жертва партийните си идеи заради предизборни договорености.

„Учудих се, защото едва ли преди две-три години г-н Коцев е имал някакви сериозни партийни идеи“, коментира Христо Димитров.

Отстраняването на Благомир Коцев

Христо Димитров коментира напрегнатата седмица в морската столица, след като кметът Благомир Коцев беше временно отстранен от поста, а впоследствие съдът спря предварителното изпълнение на решението на Общинската избирателна комисия.

„Прагматично погледнато, за самия Общински съвет това е добро решение“, заяви Димитров по повод съдебния акт. По думите му евентуалното избиране на временно изпълняващ длъжността кмет би създало сериозни затруднения за работата на общината, особено предвид предстоящото приемане на бюджета за 2027 г.

Той подчерта, че не може да коментира мотивите на ОИК за отстраняването на Коцев, тъй като това е решение на комисията.

По повод твърденията за предварителен сценарий за овладяване на Варна Димитров постави под въпрос кой би имал интерес да поеме управлението на града в настоящото му състояние.

„Някой, който дойде, ще владее град, пълен с боклуци. Град, който няма договор за сметоизвозване. Град, който няма договор за зимно поддържане и не се знае коя сутрин някоя кола ще се сблъска на Аспарухов мост, който се замразява и при плюс 2-3 градуса заради течението. Град, който няма никакви договори за поддръжка на инфраструктурата. Кой ще иска да наследи такъв град?“, попита председателят на Общинския съвет.

Димитров коментира и обвиненията на Коцев, че зад действията срещу него стоят икономически интереси и кукловоди, сред които кметът посочи бизнесмена Даниел Славов.



„От сценариите разбирам. Доколкото знам, г-н Коцев има такова подобно образование. Може би той ги разбира сценариите. Нямам представа какво е мислел г-н Славов“, заяви Димитров. Той припомни, че както кметът, така и общинските съветници са избрани на местните избори през 2023 г. и разпределението на силите в местния парламент е резултат от вота.

Има ли връзка между „Алтернатива на гражданите“ и ТИМ

Димитров отхвърли обвиненията, че групата „Алтернатива за гражданите“ е свързана с икономическата група ТИМ. Той призна, че в нея има представители на компании като „Химимпорт“ и „Холдинг Варна“, но подчерта, че формацията обединява над 50 фирми от различни браншове.

„Там има хора, които работят в „Химимпорт“ и „Холдинг Варна“. Те са част от нашата група „Алтернатива“, която включва над 50 фирми от различни браншове. Това е групата на „Алтернативата“. Просто си обсъждаме, поставяме си проблеми, разсъждаваме за доброто съществуване на Варна“, обясни той.

По думите му представителите на бизнеса споделят идеите си и търсят възможности за тяхното реализиране, но това не означава, че налагат решения на общинските съветници.



„Всеки, който има идея, иска тя да бъде реализирана. Това са нормални неща и така трябва да бъде“, заяви Димитров.



Той отхвърли и твърденията за оказван натиск върху групата при вземането на решения. По думите му основните теми, които обсъждат, са липсата на инвестиционен климат, недостатъчният интерес от инвеститори и необходимостта Варна да създава повече възможности за развитие на бизнеса и града.



Димитров обясни, че „Алтернатива за гражданите“ е създадена преди местните избори през 2023 г., защото представители на бизнеса не искали да остават безучастни към проблемите на морската столица. Като основен мотив той посочи лошата транспортна свързаност на Варна с останалата част от страната.