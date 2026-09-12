НДК почерня от хора. Направиха нещо невиждано (СНИМКИ)
Над 1500 души се включиха
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Над 1500 души се включиха
Сдружението "Алтернатива за гражданите" бе една от изненадите на вота в общината
Днес под забитите в небето борове на местността Добромерица край Жеравна са се събрали над 10 000 души. Нито един от тях не е доведен тук насила. Нит...
45 години не стигат, обяви Христо Димитров, навръх рождения си ден във вторник. С "Наздравица" от Вердиевата "Травиата" грациозните "Трио сопрани" вди...