Административният съд във Варна остави без движение делото по жалбата на Благомир Коцев срещу решението на Общинската избирателна комисия от 23 ноември, с което предсрочно бяха прекратени кметските му пълномощия.

Причината е, че жалбата не отговаря на определени законови изисквания.

Съдът е дал указания за отстраняване на пропуските в определен срок. Ако те не бъдат изпълнени, жалбата няма да бъде разгледана, а делото ще бъде прекратено. Разпореждането на съда не подлежи на обжалване.

Днешното произнасяне не решава спора по същество, а се отнася единствено до предварителното изпълнение на решението за предсрочно прекратяване на кметските му пълномощия.