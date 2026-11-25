И член на Общинската избирателна комисия във Варна от "Продължаваме промяната" е гласувал за отстраняването на кмета Благомир Коцев. Неговите хора от ПП веднага го обявиха за предател.

"В настоящия момент Общинският съвет има право да избере кой да изпълнява длъжността кмет до края на мандата“, посочи заместник-кметът на община Варна Снежана Апостолова. Тя определи решението за отстраняване като „голям абсурд и пълно безобразие“.

На въпрос дали сред гласувалите за отстраняването на Коцев е имало и представител на ПП–ДБ, Апостолова отговори: "Предатели винаги има. Да, един човек, който реално е влязъл от нашата квота, е гласувал „за“.“

Самият Коцев разкри, че са двама, но единият от тях е напуснал ПП и е преминал в редиците на "Прогресивна България".

Адвокат Николай Владимиров, част от защитата на Благомир Коцев, поясни от своя страна, че актът на ОИК подлежи на съдебен контрол.

"Съдът може да спре изпълнението на решението на Общинската избирателна комисия до окончателното произнасяне по случая. Това означава, че в момента именно съдът ще определя кой всъщност ще бъде кмет на град Варна. Според мен това е жалко и не отговаря на духа на закона“, коментира адвокат Владимиров.