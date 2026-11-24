Една от най-популярните марки българско прясно мляко се оказа с произход...Полша.

В социалните мрежи се въртят видеа от щандовете на големите супермаркети, в които потребители показват етикета на млякото. Няма да назоваваме името му, за да не му правим излишна реклама.

Етикетът е абсолютно заблуждаващ, тъй като името на млякото създава усещане у потребителя, че е българско, а то всъщност е с вносна суровина, която е написана с по-малки букви на гърба на бутилката.

Посоченият адрес за контакт, както и телефонен номер, също са полски.

В социалните мрежи хората пишат, че ще сигнализират КЗП за случая.