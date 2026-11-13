Култов депутат скочи здраво на веригите у нас

Големите търговски вериги от години възприемат България като село без кучета.

Това каза в предаването "РадиоТочка" бившият депутат и лидер на партия "Ред, законност и справедливост" Яне Янев, който днес се занимава с животновъдство, и добави:

"А когато някое куче, се осмели, дори не в ефир, а при преговори, които не са ясни за обществото, да излае, веднага го привикват в Брюксел и то бързо започва да върти опашката, когато се върне обратно тук".

Според него темата за търговските вериги в България, която присъства много активно в медиите след глобата от 76 млн. евро, наложена от КЗК на "Кауфланд", трябва да стане повод за "един обективен анализ на това къде точно са допуснати грешките и какво точно трябва да се случи оттук насетне".

"Положението е толкова сбъркано, толкова е далече истината от това, което се вижда долу - на терен, че живеем в два паралелни свята", коментира Яне Янев.

Всяко правителство трябва да започне от производството, а не от кошницата, защото стоките не се раждат на рафтовете в магазините, смята той.

По думите му стандартите на търговските вериги в България са едни - спрямо българските потребители, а "в държавите-майки стандартите и качеството са съвсем други".

"Когато един търговец държи критично голям дял от пазара, достъпът на нас, малките и средни производители, до рафтовете му се превръща в условие за оцеляването ни. В тази среда натискът за сваляне на доставните цени, допълнителните такси и едностранните условия, ни принуждава да работим на загуба", коментира още Янев.