Бюджет 2027 носи повече пари за пенсионери, майки и семейства

Повече пари за пенсионерите, майките, семействата с деца и хората с ниски доходи предвижда Бюджет 2027, представен от правителството на Румен Радев. Пенсиите трябва да се увеличат с около 7,8%, майчинството през втората година ще достигне 450 евро, а минималната работна заплата ще стане 660 евро. Държавата планира по-високи социални помощи и значително по-големи данъчни облекчения за родителите. Управляващите предлагат и нов начин за изчисляване на трудовия стаж, който ще засегне близо 280 000 работещи. Всичко това се случва на фона на усилията за намаляване на бюджетния дефицит.

Радев: Трябва да повишаваме доходите

Основната задача на правителството е едновременно да оздрави държавните финанси и да запази подкрепата за хората. Това заяви премиерът Румен Радев при представянето на бюджета на 6 ноември в Университета за национално и световно стопанство. Той сравни наследеното финансово положение с тежък камион без спирачки, който се движи към пропастта.

„Трябва да оздравим публичните финанси и в същото време да засилим социалната подкрепа. Трябва да повишаваме доходите, защото инфлацията е реална“, подчерта министър-председателят. По думите му кабинетът трябва да ограничи разходите, без да спира инвестициите в образованието, здравеопазването и развитието на икономиката.

Финансовият министър Гълъб Донев определи проекта като „бюджет на вразумяването“. Той обяви, че дефицитът трябва да бъде намален от 5,7% през 2026 г. до 3,5% от брутния вътрешен продукт през 2027 г. Според него прекалено рязкото орязване на разходите би засегнало тежко хората и бизнеса.

Пенсиите растат от 1 юли

Най-голямото социално перо остават пенсиите, за които през следващата година са предвидени над 14,6 млрд. евро. Правителството залага допълнително 552,6 млн. евро, като увеличението ще бъде извършено от 1 юли по т.нар. швейцарско правило. То отчита както поскъпването на живота, така и нарастването на осигурителните доходи.

Очакваното осъвременяване е около 7,8%, макар окончателният процент да бъде определен по-късно. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст трябва да нарасне от 347,51 на 374,62 евро, а максималната - от 1738,40 на 1874 евро. Средната пенсия за цялата 2027 г. се очаква да достигне 587,70 евро.

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт единодушно одобри проектобюджета на държавното обществено осигуряване. Социалният министър Наталия Ефремова увери, че увеличението на пенсиите ще изпревари инфлацията. „Те ще бъдат с по-голям процент от предвидената инфлация за следващата година и надявам се ще им даде по-добро спокойствие и стабилност“, заяви тя.

Нови правила за трудовия стаж

Сериозна промяна очаква хората, които работят на непълен работен ден. Депутатите от „Прогресивна България“ внесоха законопроект, според който трудовият стаж ще се изчислява според действително отработените часове. Предвижда се новите правила да влязат в сила от 1 януари 2027 г.

Сега човек, който работи четири часа дневно, получава един ден трудов стаж, както и служителят на осемчасов работен ден. Според предложението занапред четири отработени часа при нормален осемчасов ден ще носят половин ден стаж. Промяната ще засегне около 280 000 души и може да намали платения им годишен отпуск, допълнителното възнаграждение за стаж и обезщетенията при пенсиониране.

Управляващите мотивират предложението с необходимостта трудовите права да съответстват на действително положения труд. Синдикатите обаче възразяват, че така работещите на непълно време могат да загубят придобивки. Подобна поправка вече беше отменена от Конституционния съд, затова сега се предлага чрез самостоятелни промени в Кодекса на труда.

Майчинството става 450 евро

Една от най-важните промени за младите семейства е увеличението на обезщетението за отглеждане на дете през втората година. Вместо досегашните 398,81 евро майките ще получават 450 евро месечно. Разликата е 51,19 евро, или над 614 евро повече за цяла година.

Правителството предвижда по-голяма подкрепа и за майките, които се върнат на работа преди детето да навърши две години. Те ще могат да получават 75% от обезщетението вместо сегашните 50%, като запазват и трудовото си възнаграждение. При новия размер това означава 337,50 евро месечно допълнително към заплатата.

„В сферата на социалните разходи имаме над 300 млн. евро повече, които са предвидени в бюджета, а отделно от това имаме увеличение в общественото осигуряване на всички осигурителни плащания“, обясни социалният министър Наталия Ефремова. Тя призна, че сумите за майчинството не са особено високи, но подчерта продължителната подкрепа, която държавата предоставя на майките.

Социалното министерство планира увеличение на девет от дванадесет вида семейни помощи, за което са заложени допълнителни 72,5 млн. евро. Предвижда се повишаване на доходните прагове за подпомагане, така че повече семейства да получават средства. Сред предложенията са еднократни помощи от 300 евро при раждане на първо дете, 720 евро за второ и 360 евро за трето. Обсъжда се и по-висока подкрепа за учениците и децата с увреждания.

До 1500 евро по-малко данъци за родителите

Семействата с деца ще могат да спестяват значително повече от годишните си данъци. Предложенията предвиждат облекчение до 500 евро за едно дете, 1000 евро за две и 1500 евро за три и повече деца. За дете с увреждания максималната сума достига 1200 евро.

Въвежда се нова възможност за намаляване на данъка чрез доказани разходи за образование, спорт и здраве на децата. При едно дете родителите ще могат да спестят допълнително до 200 евро годишно, при две - до 400 евро, а при три и повече - до 600 евро.

„Достатъчно е да събират бележките, които така или иначе взимат от школата по танци, от школата по спорт или от друг тип уроци, които взимат децата им. Те няма да се представят задължително. Само при проверка и при поискване ще трябва да бъдат представени“, обясни Наталия Ефремова.

На 11 ноември Народното събрание одобри промените на първо четене. Всички 191 участвали в гласуването депутати ги подкрепиха, без нито един против или въздържал се. Предстои окончателното им приемане.

Повече средства за безработните и нуждаещите се

Увеличават се обезщетенията за хората, останали без работа. Минималното дневно плащане трябва да нарасне от 9,21 на 13 евро, а максималното - от 54,78 на 60,76 евро. Конкретната месечна сума ще зависи от работните дни и индивидуалното право на обезщетение.

Линията на бедност през 2027 г. се предвижда да достигне 443 евро вместо досегашните 390 евро. От този показател зависят редица социални плащания, включително подкрепата за хората с увреждания. По думите на министър Ефремова близо 770 000 души с увреждания ще получат около 13% по-висока месечна подкрепа. Правителството планира допълнителни 114,3 млн. евро за тези плащания, както и 132,6 млн. евро за помощи за отопление.

Минималната заплата достига 660 евро

От 1 януари 2027 г. минималната работна заплата трябва да се увеличи от 620 на 660 евро. Това означава 40 евро повече месечно, или 480 евро годишно преди удръжките. За служителите в бюджетната сфера е предвидено увеличение на възнагражденията с 5%, а за педагогическите специалисти - със 7,5%.

Вдига се и максималният осигурителен доход - от 2300 на 2400 евро. Това ще доведе до по-високи осигурителни вноски за част от работещите с по-големи заплати и техните работодатели. Предвижда се месечният лимит на ваучерите за храна да достигне 200 евро.

Председателят на парламентарната бюджетна комисия Константин Проданов защити финансовата рамка, като подчерта, че за първи път от няколко години се свиват държавните разходи както като обща сума, така и като дял от икономиката. „За първи път имаме сериозно намаляване на дефицита - от 5,7 тази година на касова основа до 3,5“, заяви той.

Проектобюджетът предвижда прогнозна инфлация от 4% и възможност за поемане на нов държавен дълг до 8,6 млрд. евро. Управляващите защитават увеличенията на доходите като необходима подкрепа за домакинствата, докато финансовата рамка предвижда ограничаване на дефицита. Окончателните параметри ще бъдат определени при приемането на бюджетните закони от Народното събрание.