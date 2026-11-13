Раната “Тракия”. Неудобните въпроси

Системата за известяване и парите за нея потънаха в мъглата

Хора пищяха под тирове. Вече не се чува нищо, защото не са живи. Тези думи на медицинската сестра от бургаската болница "Сърце и мозък" Теодора Кирилова, изречени от епицентъра на ада „Тракия“, ще останат завинаги като примка за гърлото на всеки българин след зловещата двойна верижна катастрофа край Ямбол. Най-големият сблъсък на пътя, станал по едно и също време в двете платна на 298-и километър, отне 12 човешки живота – 11 на място, един в болницата. 51 души са ранени, трима от тях са в критично състояние. А въпросите са много повече от отговорите.

Защо нямаме система за предупреждение?

Meteo Balkans разкри, че толкамерите са заснели гъстата като пелена мъгла 40 минути преди първия сблъсък. Синоптиците любители резонно попитаха: защо никой не предупреди.

Хората пък си задаваха въпроса защо системата BG-ALERT бе задействана след трагедията, за да извести блокирането на „Тракия“, а не при прогнозата за мъгла и мокра настилка.

В студиото на бТВ Славчо Николов от Б.Т.Р искрено се възмути, че МВР не е отделило 4 патрулки – по две в двата края на опасното трасе от магистралата, които да предупреждават шофьорите за предстоящата опасност.

Защо Демерджиев закъсня?

Трагедията, както винаги, бе използвана и политически. МВР-Шефът Иван Демерджиев се появи на място 8 часа след първия сблъсък в 7:10 сутринта. И вместо да каже какво ще направи, прехвърли вината върху „предишните“.

„Липсва автоматизирана връзка между камерите на Агенция „Пътна инфраструктура“ и Пътна полиция. Камерите могат да установяват обстановката в реално време, но информацията не достига автоматично до органите, които трябва да реагират. Вторият проблем е липсата на електронни информационни табла, които да предупреждават водачите за внезапна опасност – гъста мъгла, катастрофа, спрял автомобил или затруднено движение, каза Демерджиев. И допълни: „Ако тези две неща бяха направени в годините назад, със сигурност реакцията щеше да е превантивна, а не последваща.“ А на въпроса защо всичко това не е направено досега заяви: „На този въпрос не дължа аз отговор“.

Изгубената система

Впоследствие стана ясно, че системата за предупреждение на шофьорите по АМ „Тракия“ не просто липсва. За нея е имало европейско финансиране, изготвен е бил проект за 40 електронни информационни табла, сключен е бил договор, но системата така и не е изградена. И това се случва още през 2017 години – по оперативна програма до 2020. Защо проектът не е реализиран, остава неизвестно.

Поисканите оставки

Опозицията веднага скочи. За по-малки катастрофи уволних трима министри, каза в обичайния си пиарски стил Бойко Борисов, но не даде отговор на въпроса защо системата за ранно известяване не е направена, когато той е управлявал и обществената поръчка не се е състояла.

В същото време бащата на 12-годишната Сияна, която бе пометена от ТИР Николай Попов започна петиция за незабавното отстраняване на ръководството на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Само за първите няколко минути подписите под нея вече бяха 90. „Даже не знаех, че изхранваме и такава агенция? Сериозно ли има някой, дето взима държавни пари за тая работа? Никакъв ефект не се усеща, в България не остана човек, който да няма познат загинал в катастрофа“, валяха коментарите на изумени българи, които не подозират за съществуването на специализирането агенция. Защо гласът й не се чу в най-черния ден?

Властта е отговорност

Както винаги в критична ситуация най-отрезвяващата и разумна позиция дойде от ДПС. Кошмарът на магистрала “Тракия” е трагедия за десетки семейства и тест за способността на властта да се справи с трагедията и последиците от нея. Всеки опит на министрите да си измиват ръцете с нещо “преди” или да обещават с “работни групи” нещо за в бъдеще е признак на страх, безпомощност и слабост. Властта е отговорност, коментира лидерът на ДПС Делян Пеевски.

Премиерът с призив към шофьорите

Премиерът Румен Радев обеща, че разследването ще стигне докрай и излезе с призив към шофьорите. Всеки от нас можеше да загуби близък човек или да бъде смачкан между ламарините на магистралата. Гледката наистина е ужасна. Разследващите ще установят причините, но нека най-сетне шофираме с уважение към живота. Магистралата не е писта, каза Радев. И допълни: „Какъв е смисълът да печелим минути, ако рискуваме да загубим живот? Когато пазим другите, пазим себе си. Мислете за хората, които ви очакват, и не залагайте живота си на хазарта на обстоятелствата. Пътната безопасност започва от личната дисциплина, личната отговорност и личната предпазливост.“

По 8000 лева на почернено семейство

Държавата отпуска по 8000 евро на семействата на загиналите при трагедията на автомагистрала „Тракия“. Парите трябва да помогнат на близките да посрещнат първите неотложни разходи след тежката загуба. Наред с финансовата подкрепа започна и битката с невидимите рани от катастрофата. 16 психолози от МВР се включиха в помощ на оцелелите, роднините на жертвите и спасителите, преживели кошмарните часове сред смачканите автомобили.

Решението за извънредната помощ беше взето от Министерския съвет, а средствата ще бъдат осигурени от бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Социалният министър Наталия Ефремова обясни, че изплащането ще започне веднага след установяването на наследниците и близките на загиналите.

Социалните служби ще се свържат със семействата, но те могат и сами да подадат заявление в дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене. Очакванията са парите да бъдат получени през следващата седмица.

Подкрепа е предвидена и за семействата на ранените. Те могат да кандидатстват за еднократна социална помощ за инцидентно възникнали потребности в размер до 1171,89 евро. Лечението на пострадалите ще бъде осигурено за сметка на държавата, а нуждаещите се ще имат достъп до безплатна психологическа помощ, терапия и рехабилитация чрез социалните услуги в общините.

Чудеса от човечност. Три невероятни истории

Сред смъртта, писъците и смачканите автомобили на магистрала „Тракия“ се родиха и истории за необикновена човешка смелост. Докато спасителните екипи се опитваха да достигнат до пострадалите при верижните катастрофи, обикновени хора се хвърлиха да помагат на напълно непознати. Една жена остана до тежко ранен младеж и го умоляваше да диша, шофьор на тир рискува живота си, за да предотврати нови сблъсъци, а друг мъж извади човек от горяща кабина. Техните разкази разкриват другото лице на трагедията, която отне 12 човешки живота.

Адвокат Любомира Минкова пътувала със съпруга си от Бургас към София, когато попаднала в кошмара. Видяла купчини смачкани автомобили, ранени хора и обърнати коли в дерето край магистралата. Сред пострадалите били няколко младежи, тръгнали сутринта за работа. Един от тях, Бранко, лежал с тежка травма на главата, обилно кървене и периодично губел съзнание.

Приятелите му отчаяно викали името му и се опитвали да му помогнат. Те свалили якетата си, за да го завият, въпреки че самите треперели от студ и били ранени. Любомира останала до младежа, опитвала се да го успокоява и да го задържи в съзнание. „Бранко, ти си силно момче, ще се оправиш, само дишай миличък и не си пипай главата“, повтаряла тя.

По думите й момчето било в изключително тежко състояние, а приятелите му направили всичко възможно да му помогнат. След около 20 минути пристигнала линейка и Бранко бил сред първите транспортирани към болница. Любомира, която е работила като следовател и прокурор, признава, че никога не е виждала толкова страдание на едно място.

Друг герой от магистралата е шофьорът на тир Тодор Пенев. Той успял с рязка маневра да избегне сблъсъка с катастрофиралите автомобили. Вместо да остане на безопасно място, хукнал назад по магистралата, за да предупреди останалите водачи за опасността.

Още един мъж, чието име не е публично съобщено, проявил изключителна смелост. Докато около него продължавали ударите между автомобили, той забелязал горяща кабина на камион. Взел автомобилен крик, разбил стъклото и успял да извади човек от нея.

Динко от Ямбол печели на гърба на жертвите

Докато България оплаква 12-те жертви на катастрофата на автомагистрала „Тракия“, грозен скандал избухна около добре познатия Динко от Ямбол. Бизнесменът Господин Вълев, прочул се с акциите си срещу мигранти, беше обвинен от превозвачи, че е поискал 8000 евро за освобождаването на катастрофирал камион от негов паркинг. Според представители на транспортния бранш става дума за опит да се спечелят пари от чуждото нещастие, въпреки че доброволци са участвали безплатно в разчистването на магистралата. Вълев отрече обвиненията, но отговорът му предизвика ново възмущение.

След тежките верижни катастрофи на 10 ноември полицията разпоредила автомобилите и камионите да бъдат преместени на охраняем частен паркинг в село Веселиново, собственост на Динко Вълев. В разчистването се включили множество екипи на пътна помощ, които работили безвъзмездно, за да освободят магистралата и да помогнат на пострадалите.

На следващия ден обаче започнали оплаквания от собственици, че за получаването на автомобилите им се искат пари. Председателят на Браншови съюз „Пътна помощ“ Димитър Михайлов съобщи, че до организацията са достигнали сигнали за различни суми, включително 8000 евро. „За нас и 5 евро са много, защото ние сме отишли с кауза, безвъзмездно да освободим пътя“, заяви Михайлов. Той изпрати писмо до вътрешния министър Иван Демерджиев с настояване за незабавна проверка.

Още по-конкретни обвинения отправи заместник-председателят на Европейския транспортен клъстер Йоана Лалова. Тя разказа, че от превозвач, който искал да прибере товара си от катастрофирал камион, били поискани 8000 евро за репатриране. Динко Вълев категорично отрече да е искал пари за паркирането или изтеглянето на леки автомобили. Той обясни, че заплащане се изисква единствено за специализирани услуги.

В отговора си той направи и сравнение, което прозвуча цинично на фона на националния траур. „Само да попитам траурните агенции съпричастни ли са, безплатно ли ще погребват хората“, написа Вълев в социалните мрежи и предизвика лавина от гняв.