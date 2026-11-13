След ураганния вятър: Жълт код на 14 ноември в тези области

За утре - събота, 14 ноември, от Националния институт по метеорология и хидрология обявиха жълт код за значителни валежи в две области от Югоизточна България. Това са Бургас и Ямбол.

Очакванията са там да падат до 35 литра дъжд на квадратен метър.

За днес - петък, 13 ноември, до полунощ в сила остават предупреждения за силен вятър в почти всички области на страната. Най-сериозна е обстановката в област Враца, за където е обявен червен код за пориви над 110 километра в час.

В други 10 области, отново за силен вятър, е обявен оранжев код. В останалите - жълт. Изключение са само областите Благоевград и Смолян.