Топъл вятър връхлита България днес. Градусите изненадват

Необичайно топъл ноемврийски ден очаква България днес. Силният южен вятър ще повиши температурите до стойности, по-характерни за пролетта, като на места термометрите ще достигнат 22 градуса. Въпреки затоплянето облаците ще преобладават, а сутринта в низините и котловините ще има мъгли и слаби ръмежи. Топлото време обаче няма да се задържи дълго, защото през почивните дни предстои преминаването на студен атмосферен фронт.

До 22 градуса, но със силен вятър

Днес облачността над страната ще бъде предимно значителна. Преди обяд на места в низините и котловините видимостта ще бъде намалена заради мъгли, като са възможни и слаби ръмежи. Ще духа умерен южен-югозападен вятър, който в Източна България и северно от планините ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, а в София - около 18 градуса.

В планините ще бъде ветровито, със значителна средна и висока облачност. Очакват се силни и бурни пориви от запад-югозапад, като температурата на 1200 метра ще достигне около 15 градуса, а на 2000 метра - около 9 градуса. По Черноморието облаците ще бъдат разкъсани, но южният вятър ще бъде умерен и силен. Дневните температури ще са между 18 и 21 градуса, морската вода ще бъде около 15 градуса, а вълнението - приблизително 2 бала.

Петък носи още по-голяма топлина

Затоплянето ще продължи и в петък, когато максималните температури ще достигнат между 19 и 24 градуса. Дори сутринта ще бъде необичайно мека, с минимални стойности над 10 градуса в цялата страна. Южният вятър ще се усили, особено в източните райони и около северните склонове на планините. На отделни места в югозападната половина от страната ще превали дъжд.

Рязката промяна ще настъпи през нощта срещу събота и през самата събота. През България ще премине добре изразен студен атмосферен фронт, който ще донесе валежи от северозапад на югоизток. В Северна България вятърът ще се обърне от северозапад и с него ще нахлува студен въздух. До вечерта в западните райони поривите ще отслабнат, докато в Източна България ще остане умерен североизточен вятър.

Неделя със студ, после нов температурен обрат

В неделя ще преобладава облачно време, на места все още със слаби валежи от дъжд. Температурите ще се понижат чувствително, като сутрешните ще бъдат между 3 и 8 градуса, а дневните - предимно от 7 до 12 градуса. До края на деня вятърът ще се ориентира от югоизток и ще постави началото на ново затопляне.

В понеделник валежите ще бъдат малко вероятни, а облачността ще започне да се разкъсва. Дневните температури ще се повишат с 2-4 градуса. Във вторник западният-югозападен вятър отново ще се усили и ще донесе още по-топъл въздух, но от северозапад ще започнат нови дъждове. В сряда ще остане ветровито и топло, като след временно прекъсване валежите отново ще се активизират по-късно през деня.